https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/le-pen-soyuz-rossii-i-kitaya-mozhet-predstavlyat-bolshuyu-opasnost-1038712271.html

Ле Пен: союз России и Китая может представлять большую опасность

Ле Пен: союз России и Китая может представлять большую опасность

Марин Ле Пен - кандидат в президенты Франции", 24 апреля она будет бороться за пост главы государства с Эммануэлем Макроном. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T20:00+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Национальное движение" Марин Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир политика на радио France Bleu.Политик добавила, что объединение России с Китаем приведет к образованию "лидирующей военной державы", и в интересах Франции сделать все возможное, чтобы Россия, самая большая страна мира, не сблизилась с Китаем - самой многонаселенной страной мира.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 мая, по его итогам больше всего голосов набрали действующий глава государства Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Следующий этап голосования пройдет 24 апреля. По словам Ле Пен, в случае избрания она выступит за стратегическое сближение НАТО и России, так как считает, что это в интересах Европы и США, а также пообещала вывести французскую армию из-под командования Североатлантического Альянса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/le-pen-zayavila-chto-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh-vyvedet-frantsiyu-iz-komandovaniya-nato-1038638772.html

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франция, марин ле пен, новости, нато, россия, китай