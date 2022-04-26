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Патрушев: крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить
Патрушев: крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить
По мнению Патрушева, западные страны самостоятельно спровоцировали конфликт на Украине, используя своих ставленников в Киеве, и итогом такой политики может... 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T19:19+0300
2022-04-26T19:19+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить и выстраивать наилучшую линию поведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Патрушева "Российской газете".По словам Патрушева, европейцы сделали другой выбор и предпочли неолиберализм, пропагандирующий приоритет частного над общественным и индивидуализм, подавляющие любовь к Отечеству и постепенное отмирание государства. Он заметил, что США используют "рукотворный" глобальный кризис для решения собственных экономических проблем, накачивая банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Америка хочет обогатиться за счет остального мира, в первую очередь, за счет Европы. Секретарь Совбеза также пояснил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации на Украине и минимизации потерь с обеих сторон, в то время как западные страны, оборонные предприятия которых поставляют вооружения Киеву, настроены на затягивание конфликта.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине, причиной которой стало нежелание западных политиков принимать во внимание требования России, обеспокоенной собственной государственной безопасностью и размещением военной инфраструктуры альянса вблизи своих границ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-obvinil-nato-v-obostrenii-situatsii-na-ukraine-1038824605.html
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Патрушев: крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить
19:19 26.04.2022 (обновлено: 19:22 26.04.2022)
По мнению Патрушева, западные страны самостоятельно спровоцировали конфликт на Украине, используя своих ставленников в Киеве, и итогом такой политики может стать распад страны на несколько отдельных государств.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить и выстраивать наилучшую линию поведения, сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью Патрушева "Российской газете".
"Россия в этой связи выбрала путь на всемерную защиту своего суверенитета, твердое отстаивание национальных интересов, культурной и духовной самобытности, традиционных ценностей и исторической памяти. Наши духовно-нравственные ценности позволяют нам оставаться самим собой, быть честными перед нашими предками, сохранять личность, общество и государство", - сказал он.
По словам Патрушева, европейцы сделали другой выбор и предпочли неолиберализм, пропагандирующий приоритет частного над общественным и индивидуализм, подавляющие любовь к Отечеству и постепенное отмирание государства.
Он заметил, что США используют "рукотворный" глобальный кризис для решения собственных экономических проблем, накачивая банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Америка хочет обогатиться за счет остального мира, в первую очередь, за счет Европы.
Секретарь Совбеза также пояснил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации на Украине и минимизации потерь с обеих сторон, в то время как западные страны, оборонные предприятия которых поставляют вооружения Киеву, настроены на затягивание конфликта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине, причиной которой стало нежелание западных политиков принимать во внимание требования России, обеспокоенной собственной государственной безопасностью и размещением военной инфраструктуры альянса вблизи своих границ.