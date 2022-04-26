https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/patrushev-krushenie-amerikanotsentrichnogo-mira---eto-realnost-v-kotoroy-nado-zhit-1038827754.html

Патрушев: крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить

Патрушев: крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить

По мнению Патрушева, западные страны самостоятельно спровоцировали конфликт на Украине, используя своих ставленников в Киеве, и итогом такой политики может... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T19:19+0300

2022-04-26T19:19+0300

2022-04-26T19:22+0300

николай патрушев

новости

россия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038827727_0:65:1664:1001_1920x0_80_0_0_186b6e0d3c0c23425bc119a3d97f63cc.jpg

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить и выстраивать наилучшую линию поведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Патрушева "Российской газете".По словам Патрушева, европейцы сделали другой выбор и предпочли неолиберализм, пропагандирующий приоритет частного над общественным и индивидуализм, подавляющие любовь к Отечеству и постепенное отмирание государства. Он заметил, что США используют "рукотворный" глобальный кризис для решения собственных экономических проблем, накачивая банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Америка хочет обогатиться за счет остального мира, в первую очередь, за счет Европы. Секретарь Совбеза также пояснил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении спецоперации на Украине и минимизации потерь с обеих сторон, в то время как западные страны, оборонные предприятия которых поставляют вооружения Киеву, настроены на затягивание конфликта.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине, причиной которой стало нежелание западных политиков принимать во внимание требования России, обеспокоенной собственной государственной безопасностью и размещением военной инфраструктуры альянса вблизи своих границ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-obvinil-nato-v-obostrenii-situatsii-na-ukraine-1038824605.html

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

николай патрушев, новости, россия, европа