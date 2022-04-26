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https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-obvinil-nato-v-obostrenii-situatsii-na-ukraine-1038824605.html
Лавров обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине
Лавров обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине
Россия не раз заявляла о том, что ее озабоченности по поводу собственной государственной безопасности игнорируются западными партнерами. В частности, речь шла... 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T16:45+0300
2022-04-26T16:51+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что ситуация на Украине стала результатом расширения НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.По словам Лаврова, ситуация на европейском континенте не сложилась одномоментно, а имеет давнюю историю.Министр подчеркнул, что Москва признательна главе ООН за то, что он предлагает рассматривать ситуацию на Украине не изолированно от процессов на мировой арене и подчеркнул, что все, что делают западные страны, нацелено на сдерживание России, а Украина в данном случае используется как площадка. Лавров добавил, что мир стоит на таком этапе развития международных отношений, на котором решается, как и что будет с человечеством в дальнейшем – либо смирится с тем, что "кто-то в одиночку с группой своих сателлитов" решает его судьбу, либо будет жить, основываясь на уставе ООН.Также Лавров заявил, что пока западные страны продолжат поставлять Украине оружие, вряд ли переговорный процесс будет иметь какой-то результат, и подчеркнул, что в отличие от Киева Москва привержена переговорному решению вопроса и прекращению огня, что подтверждает, ежедневно объявляя об открытии гуманитарных коридоров.Еще до начала военной спецоперации на Украине Россия пыталась вести диалог с западными партнерами. В требованиях по гарантиям безопасности Москва настаивала на юридическом закреплении обязательства Североатлантического альянса не расширяться в восточном направлении, отказе от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/antonov-zapad-ispolzuet-ukrainu-kak-voennyy-taran-protiv-rossii-1038813347.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/gensek-nato-zayavil-chto-alyans-prodolzhit-ukreplenie-na-vostochnom-flange-1038576061.html
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сергей лавров, мид рф, оон, новости, украина

Лавров обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине

16:45 26.04.2022 (обновлено: 16:51 26.04.2022)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - Sputnik Абхазия, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Россия не раз заявляла о том, что ее озабоченности по поводу собственной государственной безопасности игнорируются западными партнерами. В частности, речь шла о требовании прекратить расширение НАТО на восток.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что ситуация на Украине стала результатом расширения НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
По словам Лаврова, ситуация на европейском континенте не сложилась одномоментно, а имеет давнюю историю.

"Мы видим, я подробно об этом говорил нашему коллеге и другу Антониу Гутеррешу, что в значительной степени эта ситуация накапливалась и в решающем контексте это происходило в результате взятого нашими американскими коллегами и их союзниками курса на безграничное расширение НАТО, утверждение однополярного мира", – добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва признательна главе ООН за то, что он предлагает рассматривать ситуацию на Украине не изолированно от процессов на мировой арене и подчеркнул, что все, что делают западные страны, нацелено на сдерживание России, а Украина в данном случае используется как площадка.
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Лавров добавил, что мир стоит на таком этапе развития международных отношений, на котором решается, как и что будет с человечеством в дальнейшем – либо смирится с тем, что "кто-то в одиночку с группой своих сателлитов" решает его судьбу, либо будет жить, основываясь на уставе ООН.
Также Лавров заявил, что пока западные страны продолжат поставлять Украине оружие, вряд ли переговорный процесс будет иметь какой-то результат, и подчеркнул, что в отличие от Киева Москва привержена переговорному решению вопроса и прекращению огня, что подтверждает, ежедневно объявляя об открытии гуманитарных коридоров.
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