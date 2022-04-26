https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-obvinil-nato-v-obostrenii-situatsii-na-ukraine-1038824605.html

Лавров обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине

Лавров обвинил НАТО в обострении ситуации на Украине

Россия не раз заявляла о том, что ее озабоченности по поводу собственной государственной безопасности игнорируются западными партнерами. В частности, речь шла... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T16:45+0300

2022-04-26T16:45+0300

2022-04-26T16:51+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что ситуация на Украине стала результатом расширения НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.По словам Лаврова, ситуация на европейском континенте не сложилась одномоментно, а имеет давнюю историю.Министр подчеркнул, что Москва признательна главе ООН за то, что он предлагает рассматривать ситуацию на Украине не изолированно от процессов на мировой арене и подчеркнул, что все, что делают западные страны, нацелено на сдерживание России, а Украина в данном случае используется как площадка. Лавров добавил, что мир стоит на таком этапе развития международных отношений, на котором решается, как и что будет с человечеством в дальнейшем – либо смирится с тем, что "кто-то в одиночку с группой своих сателлитов" решает его судьбу, либо будет жить, основываясь на уставе ООН.Также Лавров заявил, что пока западные страны продолжат поставлять Украине оружие, вряд ли переговорный процесс будет иметь какой-то результат, и подчеркнул, что в отличие от Киева Москва привержена переговорному решению вопроса и прекращению огня, что подтверждает, ежедневно объявляя об открытии гуманитарных коридоров.Еще до начала военной спецоперации на Украине Россия пыталась вести диалог с западными партнерами. В требованиях по гарантиям безопасности Москва настаивала на юридическом закреплении обязательства Североатлантического альянса не расширяться в восточном направлении, отказе от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/antonov-zapad-ispolzuet-ukrainu-kak-voennyy-taran-protiv-rossii-1038813347.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/gensek-nato-zayavil-chto-alyans-prodolzhit-ukreplenie-na-vostochnom-flange-1038576061.html

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сергей лавров, мид рф, оон, новости, украина