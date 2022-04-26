https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/posolstva-dnr-i-lnr-otkroyutsya-v-moskve-1038813495.html
Посольства ДНР и ЛНР откроются в Москве
Посольства ДНР и ЛНР откроются в Москве
Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T09:10+0300
2022-04-26T09:10+0300
2022-04-26T10:02+0300
днр
лнр
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037708401_0:24:701:418_1920x0_80_0_0_0fb61b6ed83b3808aefd2484c093ad23.jpg
СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Официальные дипломатические представительства Донецкой и Луганской республик откроются в Москве в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.По его словам, посольства республик Донбасса могут открыться в течение месяца или двух. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, на следующий день было объявлено об установлении с ними дипломатических отношений. По словам президента России Владимира Путина, решение было продиктовано, в первую очередь, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса"Независимость республик Донбасса признала и Абхазия – президент страны Аслан Бжания подписал соответствующий указ 10 марта. ДНР и ЛНР также установили с Абхазией дипломатические отношения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-zayavil-chto-rossiya-budet-sposobstvovat-razvitiyu-kontaktov-abkhazii-s-dnr-i-lnr-1038297025.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037708401_56:0:643:440_1920x0_80_0_0_65b88ca00a5cffd793a4848f71fca4c4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
днр, лнр, россия, новости
Посольства ДНР и ЛНР откроются в Москве
09:10 26.04.2022 (обновлено: 10:02 26.04.2022)
Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Официальные дипломатические представительства Донецкой и Луганской республик откроются в Москве в ближайшее время, сообщает РИА Новости
со ссылкой на дипломатический источник.
"Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — сказал собеседник агентства.
По его словам, посольства республик Донбасса могут открыться в течение месяца или двух.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, на следующий день было объявлено об установлении с ними дипломатических отношений. По словам президента России Владимира Путина, решение было продиктовано, в первую очередь, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса"
Независимость республик Донбасса признала и Абхазия – президент страны Аслан Бжания подписал соответствующий указ 10 марта. ДНР и ЛНР также установили с Абхазией дипломатические отношения.