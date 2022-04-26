https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/posolstva-dnr-i-lnr-otkroyutsya-v-moskve-1038813495.html

Посольства ДНР и ЛНР откроются в Москве

Посольства ДНР и ЛНР откроются в Москве

Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Официальные дипломатические представительства Донецкой и Луганской республик откроются в Москве в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.По его словам, посольства республик Донбасса могут открыться в течение месяца или двух. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, на следующий день было объявлено об установлении с ними дипломатических отношений. По словам президента России Владимира Путина, решение было продиктовано, в первую очередь, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса"Независимость республик Донбасса признала и Абхазия – президент страны Аслан Бжания подписал соответствующий указ 10 марта. ДНР и ЛНР также установили с Абхазией дипломатические отношения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-zayavil-chto-rossiya-budet-sposobstvovat-razvitiyu-kontaktov-abkhazii-s-dnr-i-lnr-1038297025.html

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