https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-27-aprelya-1038822946.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и перепады температуры воздуха. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T16:23+0300

2022-04-26T16:23+0300

2022-04-26T16:23+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. В среду, 27 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, лишь местами к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

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абхазия, погода в абхазии