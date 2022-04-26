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Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и перепады температуры воздуха. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T16:23+0300
2022-04-26T16:23+0300
2022-04-26T16:23+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. В среду, 27 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, лишь местами к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секундуТемпература воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и перепады температуры воздуха.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik. В среду, 27 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, лишь местами к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 40-60%.