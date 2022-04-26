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Ракетные войска и артиллерия России выполнили сто огневых задач за день
Ракетные войска и артиллерия России выполнили сто огневых задач за день
Целью военной спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля, стала защита жителей Донбасса от действий Киевского режима. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T20:50+0300
2022-04-26T20:50+0300
2022-04-26T20:50+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за день выполнили сто огневых задач, сообщает Министерство обороны России.В течение дня российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили 32 военных объекта ВСУ, в том числе 20 сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада вооружений, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона теробороны и две артиллерийские батареи.Минобороны добавило, что 33 военных объекта Украины были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. 23 из них - это районы сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов были уничтожены около 200 националистов и 40 единиц техники. Помимо этого, авиация уничтожила ЗРК "Бук-М1" и три склада горючего и боеприпасов.Также из сообщения следует, что российские средства ПВО за день сбили шесть украинских беспилотников.Военная спецоперация России на Украине началась два месяца назад. В целях денацификации и демилитаризации страны российские войска уничтожают военные объекты, технику и инфраструктуру противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-o-yadernoy-voyne-opasnost-sereznaya-ee-nelzya-nedootsenivat-1038825709.html
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Ракетные войска и артиллерия России выполнили сто огневых задач за день
Целью военной спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля, стала защита жителей Донбасса от действий Киевского режима.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik.
Российские ракетные войска и артиллерия за день выполнили сто огневых задач, сообщает
Министерство обороны России.
"Поражены: 5 пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также 8 артиллерийских батарей. Уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Комар", - говорится в сообщении.
В течение дня российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили 32 военных объекта ВСУ, в том числе 20 сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада вооружений, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона теробороны и две артиллерийские батареи.
Минобороны добавило, что 33 военных объекта Украины были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. 23 из них - это районы сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов были уничтожены около 200 националистов и 40 единиц техники. Помимо этого, авиация уничтожила ЗРК "Бук-М1" и три склада горючего и боеприпасов.
Также из сообщения следует, что российские средства ПВО за день сбили шесть украинских беспилотников.
Военная спецоперация России на Украине началась два месяца назад. В целях денацификации и демилитаризации страны российские войска уничтожают военные объекты, технику и инфраструктуру противника.