https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/raketnye-voyska-i-artilleriya-rossii-vypolnili-sto-ognevykh-zadach-za-den-1038828723.html

Ракетные войска и артиллерия России выполнили сто огневых задач за день

Ракетные войска и артиллерия России выполнили сто огневых задач за день

Целью военной спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля, стала защита жителей Донбасса от действий Киевского режима. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T20:50+0300

2022-04-26T20:50+0300

2022-04-26T20:50+0300

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия за день выполнили сто огневых задач, сообщает Министерство обороны России.В течение дня российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили 32 военных объекта ВСУ, в том числе 20 сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада вооружений, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона теробороны и две артиллерийские батареи.Минобороны добавило, что 33 военных объекта Украины были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. 23 из них - это районы сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов были уничтожены около 200 националистов и 40 единиц техники. Помимо этого, авиация уничтожила ЗРК "Бук-М1" и три склада горючего и боеприпасов.Также из сообщения следует, что российские средства ПВО за день сбили шесть украинских беспилотников.Военная спецоперация России на Украине началась два месяца назад. В целях денацификации и демилитаризации страны российские войска уничтожают военные объекты, технику и инфраструктуру противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-o-yadernoy-voyne-opasnost-sereznaya-ee-nelzya-nedootsenivat-1038825709.html

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украина, россия, в мире, новости, донбасс, министерство обороны рф