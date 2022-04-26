https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/rossiyskie-rakety-unichtozhili-sklady-boepripasov-na-ukraine-1038816079.html

Российские ракеты уничтожили склады боеприпасов на Украине

Российские ракеты уничтожили склады боеприпасов на Украине

Российские войска, участвующие в спецоперации, развивают наступление с подразделениями ДНР и ЛНР и уничтожают военную технику и военную инфраструктуру Украины. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T11:21+0300

2022-04-26T11:21+0300

2022-04-26T11:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. В ночь с 25 на 26 апреля российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили два склада боеприпасов в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России. Минобороны добавило, что 87 украинских военных объектов были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. 79 из них – районы сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов были уничтожены около 500 человек личного состава войск Украины, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также более 60 боевиков националистического формирования "Донбасс" в населенном пункте Рубцы в ДНР.Также были уничтожены две пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Оса АКМ" и два склада с боеприпасами.В течение суток ракетные войска и артиллерия России выполнили 1299 огневых задач, поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций артиллерии и 21 склад боеприпасов.Минобороны добавило, что в районе населенного пункта Барвенково были уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы.Помимо этого, средства ПВО сбили 13 беспилотников, а российский зенитный ракетный комплекс Бук-М1" сбил две ракеты "Точка-У" над населенными пунктами Токмак в Запорожье и Сватово в Харьковской области.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках российские войска выполняют задачи, связанные с демилитаризацией и денацификацией Украины, защитой жителей Донбасса от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shtab-terroristov-pravogo-sektora-1038810553.html

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