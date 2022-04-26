https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/sela-v-belgorodskoy-oblasti-byli-obstrelyany-so-storony-ukrainy-1038817498.html

Села в Белгородской области были обстреляны со стороны Украины

Села в Белгородской области были обстреляны со стороны Украины

До 10 мая на территории области действует "желтый" уровень террористической опасности. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T12:30+0300

2022-04-26T12:30+0300

2022-04-26T12:30+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино приграничной с Украиной Белгородской области были обстреляны, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.Частные домовладения и нежилые строения в результате обстрела пострадали – где-то пробило крышу, где-то выбило окна. Масштабы повреждений оцениваются в ходе подомового обхода.Журавлевка и Нехотеевка расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной. С начала российской военной спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных регионах России, села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях неоднократно подвергались обстрелам.Из-за возможности провокаций в Белгородской и Брянской областях, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма был введен желтый уровень террористической опасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/ukrainskiy-snaryad-priletel-v-prigranichnoe-selo-belgorodskogo-rayona-1038797910.html

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