https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/sochinskie-kazaki-primut-uchastie-v-spetsoperatsii-na-rossii-na-ukraine-1038818640.html

Сочинские казаки примут участие в спецоперации России на Украине

Сочинские казаки примут участие в спецоперации России на Украине

Ранее сочинские казаки участвовали в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T12:55+0300

2022-04-26T12:55+0300

2022-04-26T13:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

сочи

казаки

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Сочинские казаки отправятся на Донбасс для того, чтобы принять участие в специальной военной операции России на Украине, сообщает официальный канал администрации города.Казаки-добровольцы пройдут подготовку в учебных центрах при российских воинских частях, а затем поедут на Донбасс, где будут нести военную службу в различных частях и подразделениях.По заявлениям властей Краснодарского края, в спецоперации на Донбассе участвуют около полутора тысячи казаков со всей страны, включая Кубань. Казачье войско регулярно проводит военно-полевые сборы, поэтому казаки обладают боевыми навыками, многие из них имеют опыт военных действий в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии.Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью операции президент страны Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту граждан Донбасса от произвола киевского режима. Российские войска развивают наступление совместно с подразделениями ДНР и ЛНР. Кроме того, на Донбасс отправилось большое количество добровольцев, в том числе и из Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/pachkami-gibnut-akhra-avidzba-zayavil-o-krupnykh-poteryakh-v-zhivoy-sile-vsu-1038803102.html

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