https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/yunye-bortsy-iz-sukhuma-zavoevali-medali-na-sorevnovaniyakh-v-stavropole-1038827508.html
Юные борцы из Сухума завоевали медали на соревнованиях в Ставрополе
Юные борцы из Сухума завоевали медали на соревнованиях в Ставрополе
Открытый краевой турнир по вольной борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения проходил с 22 по 24 апреля в Ставрополе. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T18:47+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Юные сухумские спортсмены завоевали призовые места на турнире по вольной борьбе, проходившем в Ставрополе, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Всего абхазские борцы завоевали 9 медалей различного достоинства.Всего в турнире приняли участие около 150 борцов в возрасте от 6 до 15 лет, помимо представителей Абхазии за первенство боролись спортсмены из Краснодарского края, республик Северного Кавказа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/sorevnovaniya-po-volnoy-borbe-pamyati-sultana-sosnalieva-proshli-v-nalchike-1038789701.html
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Юные борцы из Сухума завоевали медали на соревнованиях в Ставрополе
18:47 26.04.2022 (обновлено: 18:48 26.04.2022)
Открытый краевой турнир по вольной борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения проходил с 22 по 24 апреля в Ставрополе.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik.
Юные сухумские спортсмены завоевали призовые места на турнире по вольной борьбе, проходившем в Ставрополе, сообщает
Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Всего абхазские борцы завоевали 9 медалей различного достоинства.
Первое место занял Алан Капба (в весовой категории 38 килограмм). "Серебра" удостоились Денис Джопуа, Алан Капба (в весовой категории 40 килограмм), Анри Шакая, Баграт Сакания. Бронзовыми призерами стали Тамерлан Тушаев, Максим Бигвава, Данат Попков и Писирхан Магсудов.
Всего в турнире приняли участие около 150 борцов в возрасте от 6 до 15 лет, помимо представителей Абхазии за первенство боролись спортсмены из Краснодарского края, республик Северного Кавказа.