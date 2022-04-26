https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/yunye-bortsy-iz-sukhuma-zavoevali-medali-na-sorevnovaniyakh-v-stavropole-1038827508.html

Юные борцы из Сухума завоевали медали на соревнованиях в Ставрополе

Юные борцы из Сухума завоевали медали на соревнованиях в Ставрополе

Открытый краевой турнир по вольной борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения проходил с 22 по 24 апреля в Ставрополе. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T18:47+0300

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Юные сухумские спортсмены завоевали призовые места на турнире по вольной борьбе, проходившем в Ставрополе, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Всего абхазские борцы завоевали 9 медалей различного достоинства.Всего в турнире приняли участие около 150 борцов в возрасте от 6 до 15 лет, помимо представителей Абхазии за первенство боролись спортсмены из Краснодарского края, республик Северного Кавказа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/sorevnovaniya-po-volnoy-borbe-pamyati-sultana-sosnalieva-proshli-v-nalchike-1038789701.html

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