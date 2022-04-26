https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/zhiteley-sgorevshego-v-gagre-doma-razmestili-v-otele-1038830687.html

Жителей сгоревшего в Гагре дома разместили в отеле

Жителей сгоревшего в Гагре дома разместили в отеле

Пожар в многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре произошел во вторник 26 апреля. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Жителей сгоревшего из за пожара многоквартирного дома в Гагре разместили в отеле, рассказала Sputnik одна из жительниц дома Злата Симонова.Как уточнили в районной администрации, пострадавших обеспечили трёхразовым питанием в одной из местных столовых.Пожар в доме на улице Демерджипа в Гагре произошел днем, 26 апреля - ветхое деревянное строение, несколько лет назад признанное непригодным для жизни, к приезду пожарных уже было охвачено огнем.Несмотря на состояние дома, в нем проживало восемь семей - более 20 человек, которые в результате пожара остались без крыши над головой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mnogokvartirnyy-dom-sgorel-v-gagre-1038821985.html

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