https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/devochka-pogibla-posle-napadeniya-sobaki-v-sochi-1038843062.html
Девочка погибла после нападения собаки в Сочи
Девочка погибла после нападения собаки в Сочи
По факту гибели ребенка Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T13:35+0300
2022-04-27T13:35+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Двенадцатилетняя девочка погибла после нападения на нее собаки в микрорайоне Лоо в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.Девочка участвовала в турнире по шахматам и приехала с мамой в Сочи из Саратова.Федерация шахмат России сообщила о досрочном прекращении проведения детских первенств в Лоо из-за гибели участницы. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и безопасности содержания животных их хозяином. По данным ведомства, участок, на котором содержалась собака, был огорожен лишь с трех сторон и территория не была оборудована специальными вольерами, из-за чего животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/priyut-dlya-bezdomnykh-sobak-otkrylsya-v-sele-dzyguta-sukhumskogo-rayona-1037482099.html
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сочи, собаки, новости
Девочка погибла после нападения собаки в Сочи
13:35 27.04.2022 (обновлено: 13:36 27.04.2022)
По факту гибели ребенка Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Двенадцатилетняя девочка погибла после нападения на нее собаки в микрорайоне Лоо в Сочи, сообщает РИА Новости
со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
Девочка участвовала в турнире по шахматам и приехала с мамой в Сочи из Саратова.
В прокуратуре сообщили, что юная шахматистка вышла погулять, через забор увидела щенков и перелезла через ограждение, чтобы их покормить. После этого на нее набросилась овчарка и "нанесла травмы, не совместимые с жизнью".
Федерация шахмат России сообщила о досрочном прекращении проведения детских первенств в Лоо из-за гибели участницы. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и безопасности содержания животных их хозяином.
По данным ведомства, участок, на котором содержалась собака, был огорожен лишь с трех сторон и территория не была оборудована специальными вольерами, из-за чего животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра.