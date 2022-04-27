https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/devochka-pogibla-posle-napadeniya-sobaki-v-sochi-1038843062.html

Девочка погибла после нападения собаки в Сочи

Девочка погибла после нападения собаки в Сочи

По факту гибели ребенка Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T13:35+0300

2022-04-27T13:35+0300

2022-04-27T13:36+0300

сочи

собаки

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1b/1038842175_0:5:2318:1309_1920x0_80_0_0_c61f5f974cf9ea7f4dfd0177a6ed7225.jpg

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Двенадцатилетняя девочка погибла после нападения на нее собаки в микрорайоне Лоо в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.Девочка участвовала в турнире по шахматам и приехала с мамой в Сочи из Саратова.Федерация шахмат России сообщила о досрочном прекращении проведения детских первенств в Лоо из-за гибели участницы. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и безопасности содержания животных их хозяином. По данным ведомства, участок, на котором содержалась собака, был огорожен лишь с трех сторон и территория не была оборудована специальными вольерами, из-за чего животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/priyut-dlya-bezdomnykh-sobak-otkrylsya-v-sele-dzyguta-sukhumskogo-rayona-1037482099.html

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, собаки, новости