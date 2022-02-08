https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/priyut-dlya-bezdomnykh-sobak-otkrylsya-v-sele-dzyguta-sukhumskogo-rayona-1037482099.html

Приют для бездомных собак открылся в Сухумском районе

Приют для бездомных собак открылся в Сухумском районе

Администрация Сухума приступила к строительству приюта для бездомных собак два года назад. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T15:50+0300

2022-02-08T15:50+0300

2022-02-08T17:12+0300

в абхазии

сухум

бездомные животные

администрация города сухум

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Приют для бездомных собак открылся в селе Дзыгута Сухумского района, об этом в интервью Sputnik рассказала руководитель приюта Виола Берзения."На сегодняшний день у нас в штате ветеринар и двое сотрудников, которые кормят собак и убираются в вольерах. С утра мы поднимаемся в приют со смотрительницей вольеров, сначала уборка, собаки выгуливаются, после запускаем собак в уже чистые вольеры, затем кормим их. Пока это сухой корм, потом у нас будет питание из детских садов, то есть отходами", – подчеркнула она.Приют был построен администрацией Сухума, поэтому, по словам Берзения, обеспечение всем необходимым производится за счет городского бюджета.В дальнейшем будет собрана бригада, которая будет отлавливать бездомных собак раз или два раза в неделю и доставлять их в приют."В остальные дни работаем по заявкам, сегодня мне звонили из одного домоуправления, сообщили о том, что ощенилась собака, кидается на людей. Мы ее будем отлавливать и поднимать в приют", – подчеркнула она.Берзения рассказала, что собак в приюте будут стерилизовать, прививать и искать семьи, которые хотят завести домашнего питомца.В приюте расположено 16 вольеров, которые рассчитаны на 50 собак, при этом есть планы расширяться, подытожила Виола Берзения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/avtobusy-s-izobrazheniem-bezdomnykh-sobak-iz-abkhazii-pustili-po-piteru--1037371693.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/okolo-200-zhivotnykh-sterilizovali-v-gudaute-rossiyskie-veterinary-1036727281.html

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сухум, бездомные животные, администрация города сухум