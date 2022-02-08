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Приют для бездомных собак открылся в Сухумском районе
Приют для бездомных собак открылся в Сухумском районе
Администрация Сухума приступила к строительству приюта для бездомных собак два года назад. 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T15:50+0300
2022-02-08T15:50+0300
2022-02-08T17:12+0300
в абхазии
сухум
бездомные животные
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Приют для бездомных собак открылся в селе Дзыгута Сухумского района, об этом в интервью Sputnik рассказала руководитель приюта Виола Берзения."На сегодняшний день у нас в штате ветеринар и двое сотрудников, которые кормят собак и убираются в вольерах. С утра мы поднимаемся в приют со смотрительницей вольеров, сначала уборка, собаки выгуливаются, после запускаем собак в уже чистые вольеры, затем кормим их. Пока это сухой корм, потом у нас будет питание из детских садов, то есть отходами", – подчеркнула она.Приют был построен администрацией Сухума, поэтому, по словам Берзения, обеспечение всем необходимым производится за счет городского бюджета.В дальнейшем будет собрана бригада, которая будет отлавливать бездомных собак раз или два раза в неделю и доставлять их в приют."В остальные дни работаем по заявкам, сегодня мне звонили из одного домоуправления, сообщили о том, что ощенилась собака, кидается на людей. Мы ее будем отлавливать и поднимать в приют", – подчеркнула она.Берзения рассказала, что собак в приюте будут стерилизовать, прививать и искать семьи, которые хотят завести домашнего питомца.В приюте расположено 16 вольеров, которые рассчитаны на 50 собак, при этом есть планы расширяться, подытожила Виола Берзения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/avtobusy-s-izobrazheniem-bezdomnykh-sobak-iz-abkhazii-pustili-po-piteru--1037371693.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/okolo-200-zhivotnykh-sterilizovali-v-gudaute-rossiyskie-veterinary-1036727281.html
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сухум, бездомные животные, администрация города сухум
Приют для бездомных собак открылся в Сухумском районе
15:50 08.02.2022 (обновлено: 17:12 08.02.2022) Подписаться на
Администрация Сухума приступила к строительству приюта для бездомных собак два года назад.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Приют для бездомных собак открылся в селе Дзыгута Сухумского района, об этом в интервью Sputnik рассказала руководитель приюта Виола Берзения.
"На сегодняшний день у нас в штате ветеринар и двое сотрудников, которые кормят собак и убираются в вольерах. С утра мы поднимаемся в приют со смотрительницей вольеров, сначала уборка, собаки выгуливаются, после запускаем собак в уже чистые вольеры, затем кормим их. Пока это сухой корм, потом у нас будет питание из детских садов, то есть отходами", – подчеркнула она.
Приют был построен администрацией Сухума, поэтому, по словам Берзения, обеспечение всем необходимым производится за счет городского бюджета.
"Мы полностью на городском обеспечении, но соответственно есть и волонтеры, которые помогают в уборке и с кормом. На данный момент у нас в приюте 11 собак и семь щенков. Несколько собак, на которых жаловались жители, нам привезли волонтеры, администрация привезла нам собаку с щенками, на нее тоже были жалобы, ее отловили и доставили к нам в приют. Я принимаю, размещаю, смотрю, кто с кем может дружить", – проинформировала руководитель приюта.
В дальнейшем будет собрана бригада, которая будет отлавливать бездомных собак раз или два раза в неделю и доставлять их в приют.
"В остальные дни работаем по заявкам, сегодня мне звонили из одного домоуправления, сообщили о том, что ощенилась собака, кидается на людей. Мы ее будем отлавливать и поднимать в приют", – подчеркнула она.
Берзения рассказала, что собак в приюте будут стерилизовать, прививать и искать семьи, которые хотят завести домашнего питомца.
"Сейчас делается сайт нашего приюта, фотографии наших питомцев будут публиковаться для их дальнейшего устройства, либо собаки будут возвращаться в те места, откуда их взяли в приют. К нам привезли собаку с щенками, жители очень хотят вернуть ее в свой район, она там уже долго живет, просто в связи с появлением щенков она начала кусать людей", – сообщила она.
В приюте расположено 16 вольеров, которые рассчитаны на 50 собак, при этом есть планы расширяться, подытожила Виола Берзения.