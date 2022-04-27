https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/glava-mid-my-nadeemsya-chto-golos-abkhazii-uslyshat-v-oon-v-blizhayshee-vremya-1038837413.html

Глава МИД: мы надеемся, что голос Абхазии услышат в ООН в ближайшее время

Глава МИД: мы надеемся, что голос Абхазии услышат в ООН в ближайшее время

В феврале этого года глава МИД Абхазии сделал обращение на имя Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T12:00+0300

2022-04-27T12:00+0300

2022-04-27T13:11+0300

в абхазии

инал ардзинба

соловьев владимир (журналист)

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абхазия

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба в прямом эфире на канале "Соловьев.Live" выразил надежду, что голос Абхазии услышат в Организации Объединенных Наций в самое ближайшее время.Он напомнил, что в Преамбуле Устава ООН прямо сказано про равноправие больших и малых народов, больших и малых наций."Мы тоже нация, хоть и малая, мы тоже хотим иметь возможность хотя бы выступления на площадке ООН, но нас в этом ограничивают. Естественно, Соединенные Штаты Америки, где располагается в Нью-Йорке штаб квартира ООН, понятное дело, что нас туда не пустят, нам просто не дадут визу. Но коль скоро ООН - это институт, регулирующий мировую повестку, конечно, было правильно более открытую политику выстраивать, более интегрированную", - добавил министр. Обращение главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в марте 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/dobrovoltsy-na-ukraine-i-gibridnaya-voyna-gruzii-intervyu-ardzinba-solovevlive-1038839671.html

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инал ардзинба, соловьев владимир (журналист), мид абхазии, политика, абхазия, оон