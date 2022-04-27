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Глава МИД: мы надеемся, что голос Абхазии услышат в ООН в ближайшее время
Глава МИД: мы надеемся, что голос Абхазии услышат в ООН в ближайшее время
В феврале этого года глава МИД Абхазии сделал обращение на имя Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T12:00+0300
2022-04-27T12:00+0300
2022-04-27T13:11+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба в прямом эфире на канале "Соловьев.Live" выразил надежду, что голос Абхазии услышат в Организации Объединенных Наций в самое ближайшее время.Он напомнил, что в Преамбуле Устава ООН прямо сказано про равноправие больших и малых народов, больших и малых наций."Мы тоже нация, хоть и малая, мы тоже хотим иметь возможность хотя бы выступления на площадке ООН, но нас в этом ограничивают. Естественно, Соединенные Штаты Америки, где располагается в Нью-Йорке штаб квартира ООН, понятное дело, что нас туда не пустят, нам просто не дадут визу. Но коль скоро ООН - это институт, регулирующий мировую повестку, конечно, было правильно более открытую политику выстраивать, более интегрированную", - добавил министр. Обращение главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в марте 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/dobrovoltsy-na-ukraine-i-gibridnaya-voyna-gruzii-intervyu-ardzinba-solovevlive-1038839671.html
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Глава МИД: мы надеемся, что голос Абхазии услышат в ООН в ближайшее время
12:00 27.04.2022 (обновлено: 13:11 27.04.2022)
В феврале этого года глава МИД Абхазии сделал обращение на имя Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Министр иностранных дел Инал Ардзинба в прямом эфире на канале "Соловьев.Live"
выразил надежду, что голос Абхазии услышат в Организации Объединенных Наций в самое ближайшее время.
"Мы надеемся, что голос Абхазии услышат в Организации Объединенных Наций в самое ближайшее время", - сказал Инал Ардзинба.
Он напомнил, что в Преамбуле Устава ООН прямо сказано про равноправие больших и малых народов, больших и малых наций.
"Мы тоже нация, хоть и малая, мы тоже хотим иметь возможность хотя бы выступления на площадке ООН, но нас в этом ограничивают. Естественно, Соединенные Штаты Америки, где располагается в Нью-Йорке штаб квартира ООН, понятное дело, что нас туда не пустят, нам просто не дадут визу. Но коль скоро ООН - это институт, регулирующий мировую повестку, конечно, было правильно более открытую политику выстраивать, более интегрированную", - добавил министр.
Обращение главы МИД Абхазии Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в марте 2022 года.