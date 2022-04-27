https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/dobrovoltsy-na-ukraine-i-gibridnaya-voyna-gruzii-intervyu-ardzinba-solovevlive-1038839671.html

Добровольцы на Украине и гибридная война Грузии: интервью Ардзинба "Соловьев.Live"

Добровольцы на Украине и гибридная война Грузии: интервью Ардзинба "Соловьев.Live"

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву в прямом эфире передачи "Полный контакт". 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T12:08+0300

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в абхазии

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инал ардзинба

мид абхазии

соловьев владимир (журналист)

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В ходе интервью глава внешнеполитического ведомства Абхазии ответил на ряд актуальных вопросов, связанных с работой МИД республики, которая направлена на широкое признание страны в мировом сообществе.Ардзинба: Грузия ведет гибридную войну против АбхазииИнал Ардзинба также отметил, что ведомство работает в тесном контакте с министерством иностранных дел Российской Федерации, рассказал, с какими государствами Абхазия имеет активное взаимодействие.Глава МИД: мы надеемся, что голос Абхазии услышат в ООН в ближайшее времяПомимо этого, министр подчеркнул, что в числе приоритетных задач – возможность представления республики на площадке Организации Объединенных Наций. Ардзинба отметил важность работы по упрощению прохождения государственной границы с Россией, в особенности с учетом того, что ожидается большой поток туристов из соседней страны.Говоря о специальной военной операции России на Украине, глава МИД республики заметил, что Абхазия поддерживает действия России, руководство страны признало независимость ДНР и ЛНР, кроме того, в операции участвуют добровольцы из Абхазии.

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