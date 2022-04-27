https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/dobrovoltsy-na-ukraine-i-gibridnaya-voyna-gruzii-intervyu-ardzinba-solovevlive-1038839671.html
Добровольцы на Украине и гибридная война Грузии: интервью Ардзинба "Соловьев.Live"
Добровольцы на Украине и гибридная война Грузии: интервью Ардзинба "Соловьев.Live"
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву в прямом эфире передачи "Полный контакт". 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T12:08+0300
2022-04-27T12:08+0300
2022-04-27T12:15+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
инал ардзинба
мид абхазии
соловьев владимир (журналист)
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В ходе интервью глава внешнеполитического ведомства Абхазии ответил на ряд актуальных вопросов, связанных с работой МИД республики, которая направлена на широкое признание страны в мировом сообществе.Ардзинба: Грузия ведет гибридную войну против АбхазииИнал Ардзинба также отметил, что ведомство работает в тесном контакте с министерством иностранных дел Российской Федерации, рассказал, с какими государствами Абхазия имеет активное взаимодействие.Глава МИД: мы надеемся, что голос Абхазии услышат в ООН в ближайшее времяПомимо этого, министр подчеркнул, что в числе приоритетных задач – возможность представления республики на площадке Организации Объединенных Наций. Ардзинба отметил важность работы по упрощению прохождения государственной границы с Россией, в особенности с учетом того, что ожидается большой поток туристов из соседней страны.Говоря о специальной военной операции России на Украине, глава МИД республики заметил, что Абхазия поддерживает действия России, руководство страны признало независимость ДНР и ЛНР, кроме того, в операции участвуют добровольцы из Абхазии.
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Добровольцы на Украине и гибридная война Грузии: интервью Ардзинба "Соловьев.Live"
12:08 27.04.2022 (обновлено: 12:15 27.04.2022)
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву в прямом эфире передачи "Полный контакт".
В ходе интервью глава внешнеполитического ведомства Абхазии ответил на ряд актуальных вопросов, связанных с работой МИД республики, которая направлена на широкое признание страны в мировом сообществе.
Инал Ардзинба также отметил, что ведомство работает в тесном контакте с министерством иностранных дел Российской Федерации, рассказал, с какими государствами Абхазия имеет активное взаимодействие.
Помимо этого, министр подчеркнул, что в числе приоритетных задач – возможность представления республики на площадке Организации Объединенных Наций.
Ардзинба отметил важность работы по упрощению прохождения государственной границы с Россией, в особенности с учетом того, что ожидается большой поток туристов из соседней страны.
Говоря о специальной военной операции России на Украине, глава МИД республики заметил, что Абхазия поддерживает действия России, руководство страны признало независимость ДНР и ЛНР, кроме того, в операции участвуют добровольцы из Абхазии.