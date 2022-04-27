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Грузия не откроет "второй фронт" против России
Грузия не откроет "второй фронт" против России
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на фоне занятости России военной спецоперацией у Грузии есть историческая... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T17:20+0300
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Гарибашвили также добавил, что военные действия мог бы начать бывший президент страны Михаил Саакашвили, уже допустивший "огромную и неисправимую" ошибку в 2008 году. По словам чиновника, Саакашвили вернулся в Грузию для организации переворота, что означало бы развязывание новой войны.Премьер-министр добавил, что нынешнее руководство Грузии – это "не люди войны", и военный конфликт – это ужас, с которым они не хотят сталкиваться.Ранее Грузия не захотела присоединиться к антироссийским санкциям, наложенным после начала военной спецоперации на Украине. Отказ был мотивирован экономическими причинами – ограничения сильно затронули бы туристическую и сельскохозяйственную сферы. Ираклий Гарибашвили назвал это "введением санкций собственному народу".Это решение подвергается острой критике со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонников, которая, по словам представителей грузинских властей, пытается втянуть страну в войну.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/kakoy-mir-neset-spetsoperatsiya-na-ukraine-1038182779.html
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новости, грузия, россия, санкции, война
Грузия не откроет "второй фронт" против России
17:20 27.04.2022 (обновлено: 17:39 27.04.2022)
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на фоне занятости России военной спецоперацией у Грузии есть историческая возможность захватить Абхазию и Южную Осетию.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik.
Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России. Об этом сообщает
Sputnik Грузия со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.
"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", – заявил премьер-министр.
Гарибашвили также добавил, что военные действия мог бы начать бывший президент страны Михаил Саакашвили, уже допустивший "огромную и неисправимую" ошибку в 2008 году. По словам чиновника, Саакашвили вернулся в Грузию для организации переворота, что означало бы развязывание новой войны.
Премьер-министр добавил, что нынешнее руководство Грузии – это "не люди войны", и военный конфликт – это ужас, с которым они не хотят сталкиваться.
Ранее Грузия не захотела присоединиться
к антироссийским санкциям, наложенным после начала военной спецоперации на Украине. Отказ был мотивирован экономическими причинами – ограничения сильно затронули бы туристическую и сельскохозяйственную сферы. Ираклий Гарибашвили назвал это "введением санкций собственному народу".
Это решение подвергается острой критике со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонников, которая, по словам представителей грузинских властей, пытается втянуть страну в войну.