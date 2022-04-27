https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/gruziya-ne-otkroet-vtoroy-front-protiv-rossii-1038849404.html

Грузия не откроет "второй фронт" против России

Грузия не откроет "второй фронт" против России

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на фоне занятости России военной спецоперацией у Грузии есть историческая... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T17:20+0300

2022-04-27T17:20+0300

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Гарибашвили также добавил, что военные действия мог бы начать бывший президент страны Михаил Саакашвили, уже допустивший "огромную и неисправимую" ошибку в 2008 году. По словам чиновника, Саакашвили вернулся в Грузию для организации переворота, что означало бы развязывание новой войны.Премьер-министр добавил, что нынешнее руководство Грузии – это "не люди войны", и военный конфликт – это ужас, с которым они не хотят сталкиваться.Ранее Грузия не захотела присоединиться к антироссийским санкциям, наложенным после начала военной спецоперации на Украине. Отказ был мотивирован экономическими причинами – ограничения сильно затронули бы туристическую и сельскохозяйственную сферы. Ираклий Гарибашвили назвал это "введением санкций собственному народу".Это решение подвергается острой критике со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонников, которая, по словам представителей грузинских властей, пытается втянуть страну в войну.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/kakoy-mir-neset-spetsoperatsiya-na-ukraine-1038182779.html

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