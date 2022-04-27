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Кабмин Абхазии обсудил ситуацию в энергетической отрасли
Кабмин Абхазии обсудил ситуацию в энергетической отрасли
В совещании с премьер-министром участвовали вице-премьеры Беслан Джопуа, Владимир Делба, Кристина Озган, Сергей Пустовалов, а также министр туризма Теймураз... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T15:39+0300
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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с вице-премьерами ситуацию в энергетической отрасли республики, сообщает пресс-служба Кабинета министров.Также особое внимание было уделено погашению задолженностей по оплате электроэнергии гостиницами, санаториями и другими объектами курортной сферы. Решение этой проблемы и принятие мер по недопущению накопления долгов в будущем было возложено на Министерство туризма.Помимо проблем энергетического сектора, участники обсудили поручения, которые были даны по итогам проверки Федерального казначейства России. Нарушения были связаны с неправомерным использованием российской финансовой помощи, в том числе с неправильным начислением зарплат работникам госучреждений и завышением их среднесписочной численности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/narusheniya-vyyavili-v-ispolzovanii-rossiyskoy-finansovoy-pomoschi-dlya-abkhazii-1037739838.html
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абхазия, кабинет министров абхазии, новости, александр анкваб
Кабмин Абхазии обсудил ситуацию в энергетической отрасли
15:39 27.04.2022 (обновлено: 17:19 27.04.2022)
В совещании с премьер-министром участвовали вице-премьеры Беслан Джопуа, Владимир Делба, Кристина Озган, Сергей Пустовалов, а также министр туризма Теймураз Хишба и руководитель аппарата правительства Давид Сангулия.
СУХУМ, 27 апр – Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с вице-премьерами ситуацию в энергетической отрасли республики, сообщает
пресс-служба Кабинета министров.
На совещании затронули уменьшение объема потребляемой электроэнергии в Абхазии и отмену графика веерных отключений.
Также особое внимание было уделено погашению задолженностей по оплате электроэнергии гостиницами, санаториями и другими объектами курортной сферы. Решение этой проблемы и принятие мер по недопущению накопления долгов в будущем было возложено на Министерство туризма.
Помимо проблем энергетического сектора, участники обсудили поручения, которые были даны по итогам проверки Федерального казначейства России. Нарушения были связаны с неправомерным использованием российской финансовой помощи, в том числе с неправильным начислением зарплат работникам госучреждений и завышением их среднесписочной численности.