https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ot-uotebautistov-slyshu-novye-slova-i-dremuchee-litsemerie-1038831472.html
От уотэбаутистов слышу: новые слова и дремучее лицемерие
От уотэбаутистов слышу: новые слова и дремучее лицемерие
О разных точках зрения, фейковой информации и о том, можно ли осуждать одни события и закрывать глаза на другие рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T10:16+0300
2022-04-27T10:16+0300
2022-04-27T10:40+0300
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мнение
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У меня в соцсетях есть друзья даже из недружественных стран. Условно друзья, конечно. Мои близкие удивляются, как я могу их терпеть? Пикники мы вместе не проводим, общие праздники не отмечаем, в гости друг к другу не ходим, мне они интересны чисто из познавательных целей. От них исходит информация. Пусть даже предвзятая, необъективная, для меня порой непонятная, но есть к чему прислушаться, к чему приглядеться, сравнить. Больше чем уверен, и они меня терпят из этих же соображений.Кровавые постановкиКогда в очередной раз моя "подружка" из-за Ингура разразилась кричащим постом о "зверствах и злодеяниях российской армии в Буче", я, скорее всего, не стал бы реагировать. У меня есть на этот счет устоявшееся мнение, основанное не на том, что преподносят информационные каналы, а на результате аналитики. Просто надо самому внимательно просмотреть все ролики, которыми кишит интернет, тщательно, скрупулезно, детально изучить стоп-кадры, и все становится на свои места. Кстати, видеоролики были отсняты самими украинцами. "Трагедия" в Буче - хорошо отработанная, циничная постановка киевских властей. Не так давно, мои предположения подтвердила, хоть и косвенно, английская газета "Гардиан". Ссылаясь на международных специалистов автор статьи сделал однозначный вывод - у почти всех погибших были осколочные ранения. Кому вдруг, непонятно - эти люди, к сожалению, стали жертвами артиллерийских обстрелов. Учитывая, что с начала спецоперации Буча была под контролем российских войск , то это прямо указывает на результат работы артиллерии ВСУ. Что киевские власти способны на такое, красноречиво подтвердила очередная постановка с обстрелом ракетой вокзала в Краматорске. Там не все пошло по сценарию, вылез и номер ракеты, и направление прилета, и западная пропаганда быстренько забыла про эту трагедию. Но не в этом суть.Избирательная памятьУ моей "подружки" прямо противоположное мнение, которое тиражируется "цивилизованным Западом". Ее переубедить невозможно. Но меня задело резюме ее поста: "Такими зверскими поступками россияне посеяли непримиримую вражду между русским и украинским народами на многие года". Чтобы не быть голословным, привел в пример трагедию над Кодорским ущельем, где вражеской ракетой был сбит вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала. Тогда заживо сгорели старики, дети, женщины, в том числе беременные. Всего 85 человек. Страшное событие. Варварский поступок. Исходя из логики "подружки", между абхазами и грузинами вбит клин на лет сто, как минимум. Но стоило ей на это указать, как меня нарекли "уотэбаутистом". Чтобы я понял, о чем речь, даже ссылку на статью из Википедии прислали. Каюсь, впервые слышал такой термин. Чтобы читатель не отвлекался на поиски, вкратце объясню. Whatabautism от вопроса на английском "как насчет?". В практике даже применяется русский вариант - "какнасчетизм". Это такое клише, когда вместо аргумента в споре, оппонент приводит в пример события, которые были в другой стране, в других условиях. Такой слабый контраргумент, якобы.Как только я вник в суть присланной мне ссылки, я был несказанно раздражен. Собеседнице я это не показал, но цинизм меня просто поразил. Этакая удобная позиция. Хаять, крыть того, кого посчитаешь нужным, но стоит тебе напомнить об аналогичном поступке похлеще, совершенном или тобой или твоими, так твой собеседник, оказывается, какнасчетист.Обыкновенный какнасчетизмУ меня другая интерпретация, и, скорее всего, она правильная. Это самое обыкновенное лицемерие, двойные стандарты, двойная мораль. Это просто стало главным козырем наших оппонентов. Получается, что можно безнаказанно совершить любое злодеяние и потом про него забыть. А вспоминать нельзя - ты уотэбаутист! Причем это мнимое и полное безразличие к одним событиям и придание сенсационности другим, стало просто образцом мировосприятия.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/ikh-firmennyy-pocherk-kto-stoit-za-antirossiyskimi-provokatsiyami-na-ukraine-1038664651.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20181214/Ne-zabyt-detskiy-vrach-vspominaet-o-Latskoy-tragedii-1025971702.html
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россия, украина, донбасс, мнение, колумнисты, авторы
От уотэбаутистов слышу: новые слова и дремучее лицемерие
10:16 27.04.2022 (обновлено: 10:40 27.04.2022)
О разных точках зрения, фейковой информации и о том, можно ли осуждать одни события и закрывать глаза на другие рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия.
У меня в соцсетях есть друзья даже из недружественных стран. Условно друзья, конечно. Мои близкие удивляются, как я могу их терпеть? Пикники мы вместе не проводим, общие праздники не отмечаем, в гости друг к другу не ходим, мне они интересны чисто из познавательных целей.
От них исходит информация. Пусть даже предвзятая, необъективная, для меня порой непонятная, но есть к чему прислушаться, к чему приглядеться, сравнить. Больше чем уверен, и они меня терпят из этих же соображений.
Кровавые постановки
Когда в очередной раз моя "подружка" из-за Ингура разразилась кричащим постом о "зверствах и злодеяниях российской армии в Буче
", я, скорее всего, не стал бы реагировать. У меня есть на этот счет устоявшееся мнение, основанное не на том, что преподносят информационные каналы, а на результате аналитики. Просто надо самому внимательно просмотреть все ролики, которыми кишит интернет, тщательно, скрупулезно, детально изучить стоп-кадры, и все становится на свои места.
Кстати, видеоролики были отсняты самими украинцами. "Трагедия" в Буче
- хорошо отработанная, циничная постановка киевских властей. Не так давно, мои предположения подтвердила, хоть и косвенно, английская газета "Гардиан". Ссылаясь на международных специалистов автор статьи сделал однозначный вывод - у почти всех погибших были осколочные ранения. Кому вдруг, непонятно - эти люди, к сожалению, стали жертвами артиллерийских обстрелов.
Учитывая, что с начала спецоперации Буча была под контролем российских войск , то это прямо указывает на результат работы артиллерии ВСУ. Что киевские власти способны на такое, красноречиво подтвердила очередная постановка с обстрелом ракетой вокзала в Краматорске. Там не все пошло по сценарию, вылез и номер ракеты, и направление прилета, и западная пропаганда быстренько забыла про эту трагедию. Но не в этом суть.
Избирательная память
У моей "подружки" прямо противоположное мнение, которое тиражируется "цивилизованным Западом". Ее переубедить невозможно. Но меня задело резюме ее поста: "Такими зверскими поступками россияне посеяли непримиримую вражду между русским и украинским народами на многие года".
Тут я не смог пассивно читать, решил напомнить "подружке" о настоящих, нефейковых зверствах, преступлениях против человечности, совершенных ее соплеменниками во время грузино-абхазской войны.
Чтобы не быть голословным, привел в пример трагедию над Кодорским ущельем, где вражеской ракетой был сбит вертолет
, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала. Тогда заживо сгорели старики, дети, женщины, в том числе беременные. Всего 85 человек. Страшное событие. Варварский поступок.
Исходя из логики "подружки", между абхазами и грузинами вбит клин на лет сто, как минимум. Но стоило ей на это указать, как меня нарекли "уотэбаутистом". Чтобы я понял, о чем речь, даже ссылку на статью из Википедии прислали.
Каюсь, впервые слышал такой термин. Чтобы читатель не отвлекался на поиски, вкратце объясню. Whatabautism от вопроса на английском "как насчет?". В практике даже применяется русский вариант - "какнасчетизм".
Это такое клише, когда вместо аргумента в споре, оппонент приводит в пример события, которые были в другой стране, в других условиях. Такой слабый контраргумент, якобы.
Как только я вник в суть присланной мне ссылки, я был несказанно раздражен. Собеседнице я это не показал, но цинизм меня просто поразил. Этакая удобная позиция. Хаять, крыть того, кого посчитаешь нужным, но стоит тебе напомнить об аналогичном поступке похлеще, совершенном или тобой или твоими, так твой собеседник, оказывается, какнасчетист.
Обыкновенный какнасчетизм
У меня другая интерпретация, и, скорее всего, она правильная. Это самое обыкновенное лицемерие, двойные стандарты, двойная мораль. Это просто стало главным козырем наших оппонентов. Получается, что можно безнаказанно совершить любое злодеяние и потом про него забыть. А вспоминать нельзя - ты уотэбаутист! Причем это мнимое и полное безразличие к одним событиям и придание сенсационности другим, стало просто образцом мировосприятия.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.