https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/parlament-abkhazii-izbral-predsedateley-devyati-komitetov-1038843552.html

Парламент Абхазии избрал председателей девяти комитетов

Парламент Абхазии избрал председателей девяти комитетов

27 апреля на сессии Парламента Абхазии депутаты создали девять комитетов и определили их состав. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T13:50+0300

2022-04-27T13:50+0300

2022-04-27T13:50+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. На заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии путем тайного голосования были избраны председатели парламентских комитетов. Главой Комитета по государственно-правовой политике избран Даут Хутаба, его избрание было единогласным.Также единогласно были назначены председатели Комитета по бюджету кредитным организациям, налогам и финансам и Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям - ими стали Беслан Халваш и Резо Зантария.Единодушие парламентарии проявили и в выборе глав Комитетов по обороне и национальной безопасности и Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны - были избраны Тимур Шергелия и Рашида Айба.Председателем Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ стал Инар Садзба, за него проголосовали все присутствующие депутаты.Венори Бебия 32-мя голосами "за" стал главой Комитета по культуре, делам молодежи и спорту. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками возглавил Алхас Барциц, за него проголосовал 31 депутат, один выступил против.Такой же результат у Тимура Бейя - за его назначение председателем Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии был отдан 31 голос, против выступил один парламентарий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sostav-parlamentskikh-komitetov-byl-opredelen-na-zasedanii-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038836983.html

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