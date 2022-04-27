https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/parlament-abkhazii-izbral-predsedateley-devyati-komitetov-1038843552.html
Парламент Абхазии избрал председателей девяти комитетов
Парламент Абхазии избрал председателей девяти комитетов
27 апреля на сессии Парламента Абхазии депутаты создали девять комитетов и определили их состав. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T13:50+0300
2022-04-27T13:50+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. На заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии путем тайного голосования были избраны председатели парламентских комитетов. Главой Комитета по государственно-правовой политике избран Даут Хутаба, его избрание было единогласным.Также единогласно были назначены председатели Комитета по бюджету кредитным организациям, налогам и финансам и Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям - ими стали Беслан Халваш и Резо Зантария.Единодушие парламентарии проявили и в выборе глав Комитетов по обороне и национальной безопасности и Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны - были избраны Тимур Шергелия и Рашида Айба.Председателем Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ стал Инар Садзба, за него проголосовали все присутствующие депутаты.Венори Бебия 32-мя голосами "за" стал главой Комитета по культуре, делам молодежи и спорту. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками возглавил Алхас Барциц, за него проголосовал 31 депутат, один выступил против.Такой же результат у Тимура Бейя - за его назначение председателем Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии был отдан 31 голос, против выступил один парламентарий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sostav-parlamentskikh-komitetov-byl-opredelen-na-zasedanii-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038836983.html
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парламент абхазии, абхазия, новости, народное собрание абхазии
Парламент Абхазии избрал председателей девяти комитетов
27 апреля на сессии Парламента Абхазии депутаты создали девять комитетов и определили их состав.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. На заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии путем тайного голосования были избраны председатели парламентских комитетов.
В голосовании принимали участие 32 депутата.
Главой Комитета по государственно-правовой политике избран Даут Хутаба, его избрание было единогласным.
Также единогласно были назначены председатели Комитета по бюджету кредитным организациям, налогам и финансам и Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям - ими стали Беслан Халваш и Резо Зантария.
Единодушие парламентарии проявили и в выборе глав Комитетов по обороне и национальной безопасности и Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны - были избраны Тимур Шергелия и Рашида Айба.
Председателем Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ стал Инар Садзба, за него проголосовали все присутствующие депутаты.
Венори Бебия 32-мя голосами "за" стал главой Комитета по культуре, делам молодежи и спорту.
Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками возглавил Алхас Барциц, за него проголосовал 31 депутат, один выступил против.
Такой же результат у Тимура Бейя - за его назначение председателем Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии был отдан 31 голос, против выступил один парламентарий.