Определен состав девяти парламентских комитетов
12:00 27.04.2022 (обновлено: 13:23 27.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
На заседании присутствовали 32 избранных депутата.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. На заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии депутаты приняли постановление об образовании парламентских комитетов и определили их состав.
Всего было создано девять комитетов:
1. Комитет по государственно-правовой политике:
Алмас Акаба
Рашида Айба
Астамур Аршба
Тимур Бейя
Алиса Гулария
Инар Гицба
Кан Кварчия
Дмитрий Маршания
Эрик Рштуни
Инар Садзба
Даут Хутаба
Адгур Харазия
Беслан Халваш
Алхас Хагба
Беслан Эмурхба
2. Комитет по по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам:
Астамур Аршба
Алхас Барциц
Резо Зантария
Аслан Лакоба
Дмитрий Маршания
Бадрик Пилия
Алхас Хагба
Беслан Халваш
Кан Кварчия
3. Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям:
Вахтанги Голандзия
Батал Джопуа
Резо Зантария
Герман Качарава
Ашот Миносян
Ахра Пачулия
Бадрик Пилия
Эрик Рштуни
4. Комитет по по обороне и национальной безопасности:
Фазлибей Авидзба
Астамур Герхелия
Адгур Харазия
Темур Шергелия
Беслан Эмурхба
5. Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны:
Фазлибей Авидзба
Рашида Айба
Нарсоу Салакая
Галуст Трапизонян
Батал Джопуа
6. Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ:
Венори Бебия
Левон Галустян
Инар Гицба
Инар Садзба
Даут Хутаба
7. Комитет по культуре, делам молодежи и спорту:
Венори Бебия
Демур Гогия
Герман Качарава
Нарсоу Салакая
12 апреля, 13:54
8. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками:
Алхас Барциц
Левон Галустян
Алиса Гулария
Ахра Пачулия
Галуст Трапизонян
Темур Шергелия
9. Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии:
Алмас Акаба
Тимур Бейя Тимур Абесаломович
Демур Гогия
Вахтанги Голандзия
Астамур Герхелия
Аслан Лакоба
Ашот Миносян
Количество комитетов седьмого созыва совпадает их количеством при предыдущем созыве - их осталось девять. Названия также остались идентичными, за исключением Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям - раньше он назывался Комитетом по экономической политике и реформам.
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