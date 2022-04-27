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https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sostav-parlamentskikh-komitetov-byl-opredelen-na-zasedanii-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038836983.html
Определен состав девяти парламентских комитетов
Определен состав девяти парламентских комитетов
На заседании присутствовали 32 избранных депутата. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T12:00+0300
2022-04-27T13:23+0300
абхазия
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. На заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии депутаты приняли постановление об образовании парламентских комитетов и определили их состав. Всего было создано девять комитетов: 1. Комитет по государственно-правовой политике:2. Комитет по по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам: 3. Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям: 4. Комитет по по обороне и национальной безопасности: 5. Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны: 6. Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ: 7. Комитет по культуре, делам молодежи и спорту: 8. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками:9. Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии:Количество комитетов седьмого созыва совпадает их количеством при предыдущем созыве - их осталось девять. Названия также остались идентичными, за исключением Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям - раньше он назывался Комитетом по экономической политике и реформам.Первое рабочее совещание нового созыва Парламента Абхазии состоялось в понедельник 18 апреля. На нем спикер Парламента Лаша Ашуба поручил парламентариям приступить к формированию комитетов. Согласно законодательству, все депутаты, за исключением спикера, обязаны состоять в одном из комитетов и комиссий.Выборы в Народное Собрание состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов, а в округе №18 (Гудаутский городской первый), где выборы не Повторные выборы по округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут 14 мая, так в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/dva-kandidata-na-povtornykh-parlamentskikh-vyborakh-zaregistrirovany-po-okrugu-18-1038775903.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/izbran-spiker-parlamenta-abkhazii-sedmogo-sozyva-1038611615.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/spiker-narodnogo-sobraniya-abkhazii-poruchil-sformirovat-parlamentskie-komitety-1038705294.html
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Определен состав девяти парламентских комитетов

12:00 27.04.2022 (обновлено: 13:23 27.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Республики Абхазия
Парламент Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На заседании присутствовали 32 избранных депутата.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. На заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии депутаты приняли постановление об образовании парламентских комитетов и определили их состав.
Всего было создано девять комитетов:
1. Комитет по государственно-правовой политике:
Алмас Акаба
Рашида Айба
Астамур Аршба
Тимур Бейя
Алиса Гулария
Инар Гицба
Кан Кварчия
Дмитрий Маршания
Эрик Рштуни
Инар Садзба
Даут Хутаба
Адгур Харазия
Беслан Халваш
Алхас Хагба
Беслан Эмурхба
2. Комитет по по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам:
Астамур Аршба
Алхас Барциц
Резо Зантария
Аслан Лакоба
Дмитрий Маршания
Бадрик Пилия
Алхас Хагба
Беслан Халваш
Кан Кварчия
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2022
В Абхазии
Два кандидата на повторных парламентских выборах зарегистрированы по округу №18
22 апреля, 15:59
3. Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям:
Вахтанги Голандзия
Батал Джопуа
Резо Зантария
Герман Качарава
Ашот Миносян
Ахра Пачулия
Бадрик Пилия
Эрик Рштуни
4. Комитет по по обороне и национальной безопасности:
Фазлибей Авидзба
Астамур Герхелия
Адгур Харазия
Темур Шергелия
Беслан Эмурхба
5. Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны:
Фазлибей Авидзба
Рашида Айба
Нарсоу Салакая
Галуст Трапизонян
Батал Джопуа
6. Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ:
Венори Бебия
Левон Галустян
Инар Гицба
Инар Садзба
Даут Хутаба
7. Комитет по культуре, делам молодежи и спорту:
Венори Бебия
Демур Гогия
Герман Качарава
Нарсоу Салакая
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
В Абхазии
Избран спикер Парламента Абхазии седьмого созыва
12 апреля, 13:54
8. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками:
Алхас Барциц
Левон Галустян
Алиса Гулария
Ахра Пачулия
Галуст Трапизонян
Темур Шергелия
9. Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии:
Алмас Акаба
Тимур Бейя Тимур Абесаломович
Демур Гогия
Вахтанги Голандзия
Астамур Герхелия
Аслан Лакоба
Ашот Миносян
Количество комитетов седьмого созыва совпадает их количеством при предыдущем созыве - их осталось девять. Названия также остались идентичными, за исключением Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям - раньше он назывался Комитетом по экономической политике и реформам.
Первое совещание нового седьмого созыва Народного Собрания-Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
В Абхазии
Спикер Народного Собрания поручил сформировать парламентские комитеты
18 апреля, 14:30
Первое рабочее совещание нового созыва Парламента Абхазии состоялось в понедельник 18 апреля. На нем спикер Парламента Лаша Ашуба поручил парламентариям приступить к формированию комитетов. Согласно законодательству, все депутаты, за исключением спикера, обязаны состоять в одном из комитетов и комиссий.
Выборы в Народное Собрание состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур.
По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов, а в округе №18 (Гудаутский городской первый), где выборы не
Повторные выборы по округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут 14 мая, так в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
В Абхазии
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