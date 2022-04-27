https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sostav-parlamentskikh-komitetov-byl-opredelen-na-zasedanii-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038836983.html

Определен состав девяти парламентских комитетов

Определен состав девяти парламентских комитетов

На заседании присутствовали 32 избранных депутата. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T12:00+0300

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абхазия

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. На заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии депутаты приняли постановление об образовании парламентских комитетов и определили их состав. Всего было создано девять комитетов: 1. Комитет по государственно-правовой политике:2. Комитет по по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам: 3. Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям: 4. Комитет по по обороне и национальной безопасности: 5. Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны: 6. Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ: 7. Комитет по культуре, делам молодежи и спорту: 8. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками:9. Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии:Количество комитетов седьмого созыва совпадает их количеством при предыдущем созыве - их осталось девять. Названия также остались идентичными, за исключением Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям - раньше он назывался Комитетом по экономической политике и реформам.Первое рабочее совещание нового созыва Парламента Абхазии состоялось в понедельник 18 апреля. На нем спикер Парламента Лаша Ашуба поручил парламентариям приступить к формированию комитетов. Согласно законодательству, все депутаты, за исключением спикера, обязаны состоять в одном из комитетов и комиссий.Выборы в Народное Собрание состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов, а в округе №18 (Гудаутский городской первый), где выборы не Повторные выборы по округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут 14 мая, так в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/dva-kandidata-na-povtornykh-parlamentskikh-vyborakh-zaregistrirovany-po-okrugu-18-1038775903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/izbran-spiker-parlamenta-abkhazii-sedmogo-sozyva-1038611615.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/spiker-narodnogo-sobraniya-abkhazii-poruchil-sformirovat-parlamentskie-komitety-1038705294.html

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