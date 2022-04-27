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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T19:10+0300
2022-04-27T19:10+0300
2022-04-27T19:10+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В четверг, 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами к концу дня возможен слабый дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В четверг, 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами к концу дня возможен слабый дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 40-60%.