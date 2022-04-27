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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 апреля

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T19:10+0300

2022-04-27T19:10+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В четверг, 28 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами к концу дня возможен слабый дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости