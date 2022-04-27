https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/proverka-na-kachestvo-kak-prokhodit-degustatsiya-konkursnykh-vin-1038833598.html

Проверка на качество: как проходит дегустация конкурсных вин

Проверка на качество: как проходит дегустация конкурсных вин

Национальный конкурс абхазских вин проводится для того, чтобы поддержать местных частных производителей и улучшить качества вина, производимого в Абхазии. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T09:50+0300

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В рамках первого национального конкурса абхазских вин в компании "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация напитков от частных производителей.Организаторы конкурса отобрали в районах Абхазии 100 образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них. Дегустационная комиссия отберет победителей из 38 оставшихся образцов.Имена победителей назовут в четверг, 28 апреля, на культурно-деловой площадке "Гума". Мероприятие начнется в 16:00. Призовой фонд конкурса составляет два миллиона рублей. Обладатель гран-при получит половину суммы, золотой медалист в номинации "Лучшее абхазское белое вино 2022 года" – 300 тысяч рублей, серебряный – 150 тысяч, бронзовый – 50 тысяч.Золотой медалист в номинации "Лучшее абхазское красное вино 2022 года" получит 300 тысяч рублей, серебряный – 150 тысяч, бронзовый – 50 тысяч.

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