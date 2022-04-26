https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/verdikt-dlya-vina-kak-prokhodit-degustatsiya-na-konkurse-abkhazskikh-proizvoditeley-1038819909.html

Вердикт для вина: как проходит дегустация на конкурсе абхазских производителей

Вердикт для вина: как проходит дегустация на конкурсе абхазских производителей

Национальный конкурс абхазских вин проводится для того, чтобы поддержать местных частных производителей и улучшить качества вина, производимого в Абхазии. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T13:45+0300

2022-04-26T13:45+0300

2022-04-26T14:09+0300

в абхазии

новости

абхазия

вино

виноделие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038819650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bb6ae30276b7253d1c2462e6da423a5.jpg

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках первого национального конкурса абхазских вин в компании "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация напитков от частных производителей."Вчера мы попробовали 11 вин, сегодня будет 13, завтра дегустация будет завершена. Я благодарен руководству завода – Николаю Владимировичу Ачба, Валерию Борисовичу Авидзба и всему коллективу, который взял на себя такую ношу. К глубокому сожалению, хотелось бы, чтобы качество было лучше, но я знаю, что у них нет условий, в том числе для хранения и выдержки. Сегодня можно иметь хороший виноград, но сделать плохое вино, а задача винодела – из плохого винограда сделать хорошее вино. Эта задача непростая, но выполнимая, поэтому конкурс подстегнет тех, кто занимается производством, что пойдет на пользу не только им, но и всей республике", – подчеркнул председатель дегустационной комиссии.Всего организаторы конкурса отобрали в районах Абхазии 100 образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них. Дегустационная комиссия отберет победителей из 38 оставшихся образцов.Химик производственной лаборатории предприятия Жаннетта Асатурян рассказала, что во второй день дегустации представлено шесть образцов белых вин и семь образцов красных."Белые образцы подаются в охлажденном состоянии, красные – при комнатной температуре. Мы постараемся тщательно подойти к каждому образцу и дать правильную оценку", – отметила она.Цель конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.Имена победителей назовут в четверг, 28 апреля, на культурно-деловой площадке "Гума". Мероприятие начнется в 16:00. Призовой фонд конкурса составляет два миллиона рублей. Обладатель гран-при получит половину суммы, золотой медалист в номинации "Лучшее абхазское белое вино 2022 года" – 300 тысяч рублей, серебряный – 150 тысяч, бронзовый – 50 тысяч.Золотой медалист в номинации "Лучшее абхазское красное вино 2022 года" получит 300 тысяч рублей, серебряный – 150 тысяч, бронзовый – 50 тысяч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vystavka-o-vinodelii-v-kulture-abkhazov-otkrylas-na-ploschadke-guma-1038345454.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/na-vkus-i-tsvet-nachalos-issledovanie-abkhazskikh-vin-otobrannykh-na-konkurs-1038124810.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, вино, виноделие