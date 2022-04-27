https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/rossiyskaya-artilleriya-vypolnila-bolee-300-ognevykh-zadach-1038854794.html

Российская артиллерия выполнила более 300 огневых задач

Российская артиллерия выполнила более 300 огневых задач

Операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается больше двух месяцев, российские войска наносят удары по украинским военным объектам. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T21:48+0300

2022-04-27T21:48+0300

2022-04-27T21:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Подразделения российской артиллерии выполнили 309 боевых задач в течение дня, сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, ракеты воздушного базирования уничтожили 17 военных объектов Украины - два командных пункта и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.Ведомство сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 38 военных объектов, в том числе семь пунктов управления, два ЗРК, один С-300 и один "Оса АКМ", два укрепрайона и 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Более 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей были уничтожены.Также российскими средствами ПВО был сбит украинский вертолет Ми-24 и два беспилотника.В рамках специальной военной операции действия России нацелены на подрыв военного потенциала Украины. Уже уничтожено более 250 самолетов и вертолетов, 609 беспилотников, 275 ЗРК, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок РСЗО, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/rossiyskie-rakety-kalibr-unichtozhili-angary-boepripasov-na-ukraine-1038844043.html

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