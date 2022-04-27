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Российские ракеты "Калибр" уничтожили ангары с боеприпасами на Украине
Российские ракеты "Калибр" уничтожили ангары с боеприпасами на Украине
Военная спецоперация России на Украине идет с 24 февраля, она была начата в целях защиты жителей Донбасса от агрессии правящего в Киеве режима. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T14:14+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Российские ракеты морского базирования "Калибр" уничтожили ангары с партией иностранного оружия и боеприпасов на территории Запорожского алюминиевого комбината, сообщает Министерство обороны России.По заявлению ведомства, за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 59 военных объектов Украины, в том числе 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". В результате ударов были уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.В течение ночи ракетные войска и артиллерия выполнили 573 огневые задачи, поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО, а также семь складов боеприпасов.Также Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара-ТБ2" и тактическую ракету "Точка-У" в воздухе над селом Ильичевка. В рамках военной спецоперации на Украине российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру ВСУ, это необходимо для выполнения задачи по денацификации и демилитаризации страны. Вместе с российской армией наступление развивают подразделения Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик. Они освобождают территорию Донбасса от украинских националистов и защищают жителей региона от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/glava-mid-abkhazii-rasskazal-o-voyuyuschikh-na-donbasse-sootechestvennikakh-1038841848.html
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министерство обороны рф, новости, россия, украина, донбасс
Российские ракеты "Калибр" уничтожили ангары с боеприпасами на Украине
Военная спецоперация России на Украине идет с 24 февраля, она была начата в целях защиты жителей Донбасса от агрессии правящего в Киеве режима.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Российские ракеты морского базирования "Калибр" уничтожили ангары с партией иностранного оружия и боеприпасов на территории Запорожского алюминиевого комбината, сообщает
Министерство обороны России.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск", - говорится в сообщения.
По заявлению ведомства, за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 59 военных объектов Украины, в том числе 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". В результате ударов были уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
В течение ночи ракетные войска и артиллерия выполнили 573 огневые задачи, поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО, а также семь складов боеприпасов.
Также Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников, в том числе два "Байрактара-ТБ2" и тактическую ракету "Точка-У" в воздухе над селом Ильичевка.
В рамках военной спецоперации на Украине российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру ВСУ, это необходимо для выполнения задачи по денацификации и демилитаризации страны.
Вместе с российской армией наступление развивают подразделения Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик. Они освобождают территорию Донбасса от украинских националистов и защищают жителей региона от действий киевского режима.