https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/rossiyskie-artilleristy-v-abkhazii-proveli-ucheniya-po-strelbe-po-malorazmernym-tselyam--1038834316.html

Российские артиллеристы в Абхазии провели учения по стрельбе по малоразмерным целям

Российские артиллеристы в Абхазии провели учения по стрельбе по малоразмерным целям

В учениях были задействованы модернизированные самоходные 152-миллиметровые гаубицы "Акация". 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T10:40+0300

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Артиллеристы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели учения по боевой стрельбе по малоразмерным целям, сообщает пресс-служба ЮВО.Расстояние до мишеней составляло до 2 тысяч метров, стрельба велась прямой и полупрямой наводкой.Орудия наводились механическим способом, задачей военнослужащих была самостоятельная корректировка выстрела с учетом баллистических характеристик техники и погодных условий.Также военнослужащие отработали более 50задач по военно-медицинской, технической, тактико-специальной, огневой подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/rossiyskie-voennosluzhaschie-otrazili-raketnye-udary-uslovnogo-vraga-1038701652.html

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