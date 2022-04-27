https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/rossiyskie-artilleristy-v-abkhazii-proveli-ucheniya-po-strelbe-po-malorazmernym-tselyam--1038834316.html
Российские артиллеристы в Абхазии провели учения по стрельбе по малоразмерным целям
Российские артиллеристы в Абхазии провели учения по стрельбе по малоразмерным целям
В учениях были задействованы модернизированные самоходные 152-миллиметровые гаубицы "Акация". 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T10:40+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Артиллеристы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели учения по боевой стрельбе по малоразмерным целям, сообщает пресс-служба ЮВО.Расстояние до мишеней составляло до 2 тысяч метров, стрельба велась прямой и полупрямой наводкой.Орудия наводились механическим способом, задачей военнослужащих была самостоятельная корректировка выстрела с учетом баллистических характеристик техники и погодных условий.Также военнослужащие отработали более 50задач по военно-медицинской, технической, тактико-специальной, огневой подготовке и радиационной, химической и биологической защите.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/rossiyskie-voennosluzhaschie-otrazili-raketnye-udary-uslovnogo-vraga-1038701652.html
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новости, юво, абхазия
Российские артиллеристы в Абхазии провели учения по стрельбе по малоразмерным целям
В учениях были задействованы модернизированные самоходные 152-миллиметровые гаубицы "Акация".
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Артиллеристы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели учения по боевой стрельбе по малоразмерным целям, сообщает пресс-служба ЮВО.
Стрельбы проходили на горном полигоне Цабал, военнослужащие одиночными и парными выстрелами поражали мишени размером 1,5*1,5 метров, имитирующие позиции и укрытия противника в горах.
Расстояние до мишеней составляло до 2 тысяч метров, стрельба велась прямой и полупрямой наводкой.
Орудия наводились механическим способом, задачей военнослужащих была самостоятельная корректировка выстрела с учетом баллистических характеристик техники и погодных условий.
Также военнослужащие отработали более 50задач по военно-медицинской, технической, тактико-специальной, огневой подготовке и радиационной, химической и биологической защите.