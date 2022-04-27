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Глава МИД Абхазии рассказал о воюющих на Донбассе соотечественниках
Глава МИД Абхазии рассказал о воюющих на Донбассе соотечественниках
На защиту народа Донбасса встали выходцы из многих постсоветских республик, в том числе и из Абхазии. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T13:10+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Абхазии обсудил с российским журналистом Владимиром Соловьевым абхазских добровольцев на Донбассе в эфире канала "Соловьев.Live".Министр также пояснил, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов украинцы из организации "УНА-УНСО"* ("Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона", - прим.ред) воевали на грузинской стороне. "Тогда грузинские формирования тоже в основном состояли из бандитов и националистов, которые хотели выгнать нас, абхазов, с нашей земли, создать здесь мононациональное унитарное государство, лишить всех прав. Это была такая же справедливая с нашей стороны борьба, как сегодня Донбасс защищает свою свободу, свою жизнь, свое физическое существование", - заявил министр.Ардзинба подчеркнул, абхазские добровольцы вносят свой вклад в правое дело.Полную запись интервью Инала Ардзинба Владимиру Соловьеву смотрите по ссылке>>*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/glava-dnr-nagradil-boytsov-pyatnashki-medalyami-za-otvagu-1038717284.html
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новости, инал ардзинба, мид абхазии, донбасс
Глава МИД Абхазии рассказал о воюющих на Донбассе соотечественниках
13:10 27.04.2022 (обновлено: 13:14 27.04.2022)
На защиту народа Донбасса встали выходцы из многих постсоветских республик, в том числе и из Абхазии.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Глава Министерства иностранных дел Абхазии обсудил с российским журналистом Владимиром Соловьевым абхазских добровольцев на Донбассе в эфире канала "Соловьев.Live
".
"Кстати, обращаю внимание на то, что грузинские наемники воюют на стороне украинских националистических формирований. Они отличаются активной информационной политикой, снимают ролики, выкладывают в TikTok разного рода издевательства", - добавил Ардзинба.
Министр также пояснил, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов украинцы из организации "УНА-УНСО"* ("Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона", - прим.ред) воевали на грузинской стороне.
"Тогда грузинские формирования тоже в основном состояли из бандитов и националистов, которые хотели выгнать нас, абхазов, с нашей земли, создать здесь мононациональное унитарное государство, лишить всех прав. Это была такая же справедливая с нашей стороны борьба, как сегодня Донбасс защищает свою свободу, свою жизнь, свое физическое существование", - заявил министр.
Ардзинба подчеркнул, абхазские добровольцы вносят свой вклад в правое дело.
Полную запись интервью Инала Ардзинба Владимиру Соловьеву смотрите по ссылке>>
*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.