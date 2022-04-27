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Сухум и Брянск станут городами-побратимами
Сухум и Брянск станут городами-побратимами
Первый город-побратим столицы Абхазии появился сорок лет назад, с тех пор такие точки появлялись в разных уголках карты мира. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T21:00+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Сухум и Брянск станут городами-побратимами и подпишут соответствующие соглашения, сообщает пресс-служба столичной администрации. По заявлению Дбар, необходимые документы уже согласованы в Министерстве иностранных дел, торжественная церемония подписания соглашений состоится в Сухуме.У Сухума налажены партнерские связи с многими городами России. Помимо этого, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер.В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар, а в ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180429/shoniya-o-gorodax-pobratimax-suxuma-nadeemsya-na-razvitie-otnoshenij-1023803825.html
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Сухум и Брянск станут городами-побратимами
21:00 27.04.2022 (обновлено: 21:12 27.04.2022)
Первый город-побратим столицы Абхазии появился сорок лет назад, с тех пор такие точки появлялись в разных уголках карты мира.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik.
Сухум и Брянск станут городами-побратимами и подпишут соответствующие соглашения, сообщает
пресс-служба столичной администрации.
О предложении сотрудничества, исходившим от абхазской столицы, на заседании Брянского городского совета народных депутатов рассказала глава Брянска Марина Дбар.
По заявлению Дбар, необходимые документы уже согласованы в Министерстве иностранных дел, торжественная церемония подписания соглашений состоится в Сухуме.
У Сухума налажены партнерские связи с многими городами России. Помимо этого, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком
, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер.
В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар
, а в ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа
.