https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-8-1038840257.html
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8
Повторные выборы по этому округу назначены в связи с тем, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T12:23+0300
2022-04-27T12:23+0300
2022-04-27T12:23+0300
в абхазии
новости
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038066581_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_466c506f6586d76698e9af15b0d9968d.jpg
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Парламента, сообщает пресс-служба ЦИК.Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в началась 8 апреля и продлится до 28 апреля.По округу №18 (Гудаутский городской первый) также пройдут повторные выборы, они назначены на 14 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sostav-parlamentskikh-komitetov-byl-opredelen-na-zasedanii-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038836983.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038066581_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bb85f604cf090cb968e2407a28653cc2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8
Повторные выборы по этому округу назначены в связи с тем, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Парламента, сообщает пресс-служба ЦИК.
Джансух Адлейба будет избираться в сухумском округе №8 (Маякский). Голосование пройдет 28 мая.
Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в началась 8 апреля и продлится до 28 апреля.
По округу №18 (Гудаутский городской первый) также пройдут повторные выборы, они назначены на 14 мая.