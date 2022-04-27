https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-8-1038840257.html

Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8

Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8

Повторные выборы по этому округу назначены в связи с тем, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T12:23+0300

2022-04-27T12:23+0300

2022-04-27T12:23+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Парламента, сообщает пресс-служба ЦИК.Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в началась 8 апреля и продлится до 28 апреля.По округу №18 (Гудаутский городской первый) также пройдут повторные выборы, они назначены на 14 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sostav-parlamentskikh-komitetov-byl-opredelen-na-zasedanii-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038836983.html

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новости, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии