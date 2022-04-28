https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/bolee-400-abkhazskikh-semey-stali-mnogodetnymi-v-2021-godu-1038864004.html

Более 400 абхазских семей стали многодетными в 2021 году

Более 400 абхазских семей стали многодетными в 2021 году

Для стимулирования демографического роста в Абхазии в 2021 году была принята целевая государственная программа. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T13:30+0300

2022-04-28T13:30+0300

2022-04-28T13:44+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы "Развитие демографии" на 2021 год.Министр демографической политики и социального обеспечения Руслан Аджба сообщил, что бюджет демографической программы составил 50 миллионов рублей, в 2021 году было выделено 42 миллиона.Целевая программа "Развитие демографии" предусматривает выплату по 100 тысяч рублей абхазским семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. За реализацию программы отвечает специально созданная комиссия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/pochti-tysyacha-obrascheniy-postupilo-po-zhilischnoy-gosprogramme--1038863512.html

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