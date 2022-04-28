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Более 400 абхазских семей стали многодетными в 2021 году
Более 400 абхазских семей стали многодетными в 2021 году
Для стимулирования демографического роста в Абхазии в 2021 году была принята целевая государственная программа. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T13:30+0300
2022-04-28T13:30+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы "Развитие демографии" на 2021 год.Министр демографической политики и социального обеспечения Руслан Аджба сообщил, что бюджет демографической программы составил 50 миллионов рублей, в 2021 году было выделено 42 миллиона.Целевая программа "Развитие демографии" предусматривает выплату по 100 тысяч рублей абхазским семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. За реализацию программы отвечает специально созданная комиссия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/pochti-tysyacha-obrascheniy-postupilo-po-zhilischnoy-gosprogramme--1038863512.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, дети, социальная политика
Более 400 абхазских семей стали многодетными в 2021 году
13:30 28.04.2022 (обновлено: 13:44 28.04.2022)
Для стимулирования демографического роста в Абхазии в 2021 году была принята целевая государственная программа.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы "Развитие демографии" на 2021 год.
Министр демографической политики и социального обеспечения Руслан Аджба сообщил, что бюджет демографической программы составил 50 миллионов рублей, в 2021 году было выделено 42 миллиона.
Всего было принято 420 заявлений, два из них отклонили из-за того, что они не подходили под условия выдачи средств. Третий ребенок родился в 317 семьях, четвертый – в 67, пятый – в 24, шестой – в семи, седьмой ребенок родился в пяти семьях.
Целевая программа "Развитие демографии" предусматривает выплату по 100 тысяч рублей абхазским семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. За реализацию программы отвечает специально созданная комиссия.