https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/pochti-tysyacha-obrascheniy-postupilo-po-zhilischnoy-gosprogramme--1038863512.html
Почти тысяча обращений поступило по жилищной госпрограмме
Почти тысяча обращений поступило по жилищной госпрограмме
Кабмину Абхазии представили отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы "Жилище-2022", утвержденной указом президента... 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T13:15+0300
2022-04-28T13:15+0300
2022-04-28T13:50+0300
в абхазии
новости
жилье
социальные проблемы
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках госпрограммы "Жилище-2022" всего было 959 обращений, 206 из них поступили из Кабмина в 2019 году, сообщил на заседании правительства министр демографической политики и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба,По его словам, за 2021 год было рассмотрено 83 заявления, 50 человек получили статус участника программы, на них было выделено 39 миллионов рублей, по факту потрачено 27 миллионов 800 тысяч рублей, так как не все участники смогли за 2021 год подобрать себе жилье.Еще 32 заявителя получили отказ, одно заявление находится на рассмотрении.По словам Аджба, на 2022 год предусмотрено бюджетом программы 40 миллионов рублей. Он обратился к правительству с просьбой добавить к этой сумме 12 миллионов рублей для помощи гражданам, которые не смогли приобрести жилье в 2021 году.Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул важность программы и отметил, что от граждан поступают жалобы на ее реализацию."Если комиссия посмеет что-то решить по просьбе, подкупу, попойке, – пригрозил он. – Максимально объективно" , – призвал Анкваб и добавил, что будет проведена встреча для обсуждения поступивших жалоб и методов реагирования на них.Цель жилпрограммы – оказать адресную помощь социально незащищенным гражданам, посредством приобретения им жилья.К социально незащищенным группам, которые могут участвовать в программе относятся:Кабмин Абхазии принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022" в октябре 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/opredeleny-pervye-poluchateli-gospodderzhki-v-ramkakh-programmy-zhilische-2022-1036568658.html
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новости, жилье, социальные проблемы
Почти тысяча обращений поступило по жилищной госпрограмме
13:15 28.04.2022 (обновлено: 13:50 28.04.2022)
Кабмину Абхазии представили отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы "Жилище-2022", утвержденной указом президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года, предусмотренных к реализации в 2021 году.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках госпрограммы "Жилище-2022" всего было 959 обращений, 206 из них поступили из Кабмина в 2019 году, сообщил на заседании правительства министр демографической политики и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба,
По его словам, за 2021 год было рассмотрено 83 заявления, 50 человек получили статус участника программы, на них было выделено 39 миллионов рублей, по факту потрачено 27 миллионов 800 тысяч рублей, так как не все участники смогли за 2021 год подобрать себе жилье.
Еще 32 заявителя получили отказ, одно заявление находится на рассмотрении.
По словам Аджба, на 2022 год предусмотрено бюджетом программы 40 миллионов рублей. Он обратился к правительству с просьбой добавить к этой сумме 12 миллионов рублей для помощи гражданам, которые не смогли приобрести жилье в 2021 году.
Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул важность программы и отметил, что от граждан поступают жалобы на ее реализацию.
"Если комиссия посмеет что-то решить по просьбе, подкупу, попойке, – пригрозил он. – Максимально объективно" , – призвал Анкваб и добавил, что будет проведена встреча для обсуждения поступивших жалоб и методов реагирования на них.
Цель жилпрограммы – оказать адресную помощь социально незащищенным гражданам, посредством приобретения им жилья.
К социально незащищенным группам, которые могут участвовать в программе относятся:
Инвалиды первой группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии.
Семьи погибших или пропавших без вести в годы ОВНА.
Многодетные семьи (трое и больше детей).
Семьи, где воспитывается ребенок инвалид или инвалид с детства.
Дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести в годы ОВНА.
Кабмин Абхазии принял
государственную целевую программу "Жилище 2021-2022" в октябре 2021 года.