https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/butba-pozdravil-rabotnikov-skoroy-pomoschi-s-professionalnym-prazdnikom-1038865581.html

Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

День работников скорой помощи отмечался неформально, но обрел официальный статус около двух лет назад – в самый разгар пандемии, когда стал очевиден... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T14:52+0300

2022-04-28T14:52+0300

2022-04-28T15:24+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Министр посетил сухумскую станцию скорой помощи, чтобы лично поздравить коллектив с профессиональным праздником. Главврач медучреждения Аслан Джопуа поблагодарил главу ведомства за такое внимание. Он отметил, что гордится своими сотрудниками, и выразил от их лица безусловную готовность к дальнейшему несению службы.Всего с начала пандемии коронавируса столичная станция скорой помощи совершила более 18 тысяч выездов, говорится в сообщении Минздрава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/stantsiya-skoroy-pomoschi-v-novom-rayone-sukhuma-vozobnovila-rabotu-1038369251.html

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