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Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
День работников скорой помощи отмечался неформально, но обрел официальный статус около двух лет назад – в самый разгар пандемии, когда стал очевиден... 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T14:52+0300
2022-04-28T14:52+0300
2022-04-28T15:24+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Министр посетил сухумскую станцию скорой помощи, чтобы лично поздравить коллектив с профессиональным праздником. Главврач медучреждения Аслан Джопуа поблагодарил главу ведомства за такое внимание. Он отметил, что гордится своими сотрудниками, и выразил от их лица безусловную готовность к дальнейшему несению службы.Всего с начала пандемии коронавируса столичная станция скорой помощи совершила более 18 тысяч выездов, говорится в сообщении Минздрава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/stantsiya-skoroy-pomoschi-v-novom-rayone-sukhuma-vozobnovila-rabotu-1038369251.html
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минздрав, новости, скорая помощь, врачи
Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
14:52 28.04.2022 (обновлено: 15:24 28.04.2022)
День работников скорой помощи отмечался неформально, но обрел официальный статус около двух лет назад – в самый разгар пандемии, когда стал очевиден колоссальный вклад врачей скорой в борьбу с коронавирусом.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik.
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником, сообщает
ведомство в своем Telegram-канале.
"Вы много трудитесь во благо общества, готовы в любое время дня и ночи спасать людей. Хочу выразить особую благодарность за вашу работу во время пандемии – тяжелого периода для нашей страны. Пусть вам сопутствует удача в этом непростом деле. Поздравляю вас с Днем работников скорой медицинской помощи!" – сказал Бутба.
Министр посетил сухумскую станцию скорой помощи, чтобы лично поздравить коллектив с профессиональным праздником. Главврач медучреждения Аслан Джопуа поблагодарил главу ведомства за такое внимание. Он отметил, что гордится своими сотрудниками, и выразил от их лица безусловную готовность к дальнейшему несению службы.
Всего с начала пандемии коронавируса столичная станция скорой помощи совершила более 18 тысяч выездов, говорится в сообщении Минздрава.