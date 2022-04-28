https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/gumanitarnaya-kolonna-popala-pod-obstrel-vsu-pod-belgorodom-1038858539.html

Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом

Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом

В Белгородской области с 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T09:45+0300

2022-04-28T09:45+0300

2022-04-28T10:00+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Украинские военные обстреляли гуманитарную колонну, возвращавшуюся из Харьковской области, под Белгородом, сообщает РИА Новости со слов добровольцев.Представитель международной общественной организации "Внуки" Алена Березовская рассказала, что минометный обстрел по колонне произвели в среду около 15:00, когда гуманитарная миссия возвращались из Харьковской области Украины. По ее словам, было попадание в жилые дома и поле, люди не пострадали. Березовская полагает, что украинские военные заметили волонтеров, которые несколько часов разгружали гуманитарные грузы в Харьковской области, общались с местными жителями, и на обратном пути их решили уничтожить.При этом она подчеркнула, что миссия была гуманитарной, из вооруженных людей в составе делегации был только один сопровождающий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/rpts-sobrala-bolee-200-mln-rub-na-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-1038792030.html

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