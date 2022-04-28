https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/gumanitarnaya-kolonna-popala-pod-obstrel-vsu-pod-belgorodom-1038858539.html
Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом
Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом
В Белгородской области с 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T09:45+0300
2022-04-28T09:45+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Украинские военные обстреляли гуманитарную колонну, возвращавшуюся из Харьковской области, под Белгородом, сообщает РИА Новости со слов добровольцев.Представитель международной общественной организации "Внуки" Алена Березовская рассказала, что минометный обстрел по колонне произвели в среду около 15:00, когда гуманитарная миссия возвращались из Харьковской области Украины. По ее словам, было попадание в жилые дома и поле, люди не пострадали. Березовская полагает, что украинские военные заметили волонтеров, которые несколько часов разгружали гуманитарные грузы в Харьковской области, общались с местными жителями, и на обратном пути их решили уничтожить.При этом она подчеркнула, что миссия была гуманитарной, из вооруженных людей в составе делегации был только один сопровождающий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/rpts-sobrala-bolee-200-mln-rub-na-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-1038792030.html
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Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом
09:45 28.04.2022 (обновлено: 10:00 28.04.2022)
В Белгородской области с 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik.
Украинские военные обстреляли гуманитарную колонну, возвращавшуюся из Харьковской области, под Белгородом, сообщает РИА Новости
со слов добровольцев.
Представитель международной общественной организации "Внуки" Алена Березовская рассказала, что минометный обстрел по колонне произвели в среду около 15:00, когда гуманитарная миссия возвращались из Харьковской области Украины.
"Попали под минометный обстрел, который велся прицельно по нашей колонне, в населенном пункте Журавлевка", – уточнила волонтер.
По ее словам, было попадание в жилые дома и поле, люди не пострадали.
Березовская полагает, что украинские военные заметили волонтеров, которые несколько часов разгружали гуманитарные грузы в Харьковской области, общались с местными жителями, и на обратном пути их решили уничтожить.
При этом она подчеркнула, что миссия была гуманитарной, из вооруженных людей в составе делегации был только один сопровождающий.