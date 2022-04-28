https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/kabmin-vnes-izmeneniya-v-finansirovanie-mida-v-2022-godu-1038862689.html

Кабмин внес изменения в финансирование МИДа в 2022 году

Кабмин внес изменения в финансирование МИДа в 2022 году

Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье должен был пройти 29-30 марта. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T12:30+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров внес изменения в постановление правительства от 16 декабря 2021 года "Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2022 год". По словам заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба, ранее Парламент Абхазии выделил МИДу пять миллионов рублей на рабочую деятельность. Однако в результате происходящих в мире политических событий Женевские дискуссии, в которых должна была принять участие делегация из Абхазии, приостановили свою деятельность на неопределенное время. В связи с этим Тужба попросил "зарезервировать" эти средства для решения "других важных задач". Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что выделенные средства были предназначены МИДу не только для обеспечения участия в Женевских дискуссиях и поручил Минфину "оказать содействие" внешнеполитическому ведомству.

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мид абхазии, новости, финансы, женевские дискуссии, кабмин абхазии