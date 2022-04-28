https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/khersonskaya-oblast-ukrainy-s-1-maya-pereydet-v-rublevuyu-zonu-1038857044.html
Херсонская область Украины с 1 мая перейдет в рублевую зону
Херсонская область Украины с 1 мая перейдет в рублевую зону
Херсонская область Украины расположена на юге страны, граничит с Крымом. В ходе спецоперации город Херсон был взят под контроль российских военных в начале... 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T08:45+0300
2022-04-28T08:45+0300
2022-04-28T11:10+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Освобожденная от ВСУ Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.Он отметил, что предусмотрен переходной период сроком до четырех месяцев, на протяжении которого в регионе будут вращаться и рубль, и гривна."Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", – подчеркнул Стремоусов.Кроме того, он заявил, что Херсонская область будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и возобновления водной блокады полуострова никто больше не допустит.Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен, заверил Стремоусов. При этом пояснил, что никаких референдумов о вступлении в Россию не планируется, но Киев больше не сможет навязывать свою политику.В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/rossiyskaya-armiya-vzyala-pod-polnyy-kontrol-kherson-1037885507.html
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россия, украина, вооружения, рубль, валюта
Херсонская область Украины с 1 мая перейдет в рублевую зону
08:45 28.04.2022 (обновлено: 11:10 28.04.2022)
Херсонская область Украины расположена на юге страны, граничит с Крымом. В ходе спецоперации город Херсон был взят под контроль российских военных в начале марта, а уже в середине - вся область.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik.
Освобожденная от ВСУ Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, об этом сообщил РИА Новости
заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.
Он отметил, что предусмотрен переходной период сроком до четырех месяцев, на протяжении которого в регионе будут вращаться и рубль, и гривна.
"Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", – подчеркнул Стремоусов.
Кроме того, он заявил, что Херсонская область будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и возобновления водной блокады полуострова никто больше не допустит.
Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен, заверил Стремоусов. При этом пояснил, что никаких референдумов о вступлении в Россию не планируется, но Киев больше не сможет навязывать свою политику.
"Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма", – сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.