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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 апреля

Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В пятницу, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман с моросью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна