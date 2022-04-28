https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-29-aprelya-1038867774.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T16:30+0300
2022-04-28T16:30+0300
2022-04-28T16:42+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
климат
весна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038672150_102:0:1179:606_1920x0_80_0_0_5acc586bf7b215f142e9d1e596c63e16.jpg
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В пятницу, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман с моросью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038672150_236:0:1044:606_1920x0_80_0_0_7d68f98475e60f200a94a74a99765803.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, весна
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 апреля
16:30 28.04.2022 (обновлено: 16:42 28.04.2022)
Погода Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. В пятницу, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман с моросью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.