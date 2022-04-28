https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/puteshestvie-vo-vremeni-vystavka-k-yubileyu-abkhazskogo-radio-otkrylas-v-sukhume-1038866789.html

Путешествие во времени: выставка к юбилею Абхазского радио открылась в Сухуме

Путешествие во времени: выставка к юбилею Абхазского радио открылась в Сухуме

Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, продлится до 30 апреля. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T16:10+0300

2022-04-28T16:10+0300

2022-04-28T16:10+0300

в абхазии

сухум

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, открылась в Центральном выставочном зале Сухума в четверг, 28 апреля.На ней представлено более 50 фотографий и документов об истории первого радио.Один из самых важных документов, как отметил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, – постановление Нестора Лакоба от 1933 года о создании Абхазского радио.По его словам, с создания этого вида СМИ началась новая веха в истории абхазской журналистики.Как призналась редактор русской редакции Этери Кация, для нее выставка – путешествие во времени."Каждая фотография передает ту атмосферу, которая царила у нас на радио. У нас всегда теплая атмосфера была, дружелюбные к друг другу отношения были. Кажется, все это отражено в сегодняшней выставке. И еще очень меня трогают фотографии с изображением наших коллег, которых сегодня нет в живых, многие из них очень молодыми ушли из жизни", – отметила Кация.Радио Абхазии впервые вышло в эфир 90 лет назад, 30 апреля 1932 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/perezhit-stalina-i-beriya-kak-abkhazskoe-radio-formirovalo-natsionalnoe-mirovozzrenie-1037567920.html

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сухум, выставки, абхазское радио, новости