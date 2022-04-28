Путешествие во времени: выставка к юбилею Абхазского радио открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, продлится до 30 апреля.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, открылась в Центральном выставочном зале Сухума в четверг, 28 апреля.
На ней представлено более 50 фотографий и документов об истории первого радио.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба
Один из самых важных документов, как отметил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, – постановление Нестора Лакоба от 1933 года о создании Абхазского радио.
По его словам, с создания этого вида СМИ началась новая веха в истории абхазской журналистики.
"Для многих наших журналистов Абхазское радио стало трамплином в карьере, они получили первый профессиональный опыт на Абхазском радио", – сказал он.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
Как призналась редактор русской редакции Этери Кация, для нее выставка – путешествие во времени.
"Каждая фотография передает ту атмосферу, которая царила у нас на радио. У нас всегда теплая атмосфера была, дружелюбные к друг другу отношения были. Кажется, все это отражено в сегодняшней выставке. И еще очень меня трогают фотографии с изображением наших коллег, которых сегодня нет в живых, многие из них очень молодыми ушли из жизни", – отметила Кация.
Радио Абхазии впервые вышло в эфир 90 лет назад, 30 апреля 1932 года.