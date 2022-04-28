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https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/puteshestvie-vo-vremeni-vystavka-k-yubileyu-abkhazskogo-radio-otkrylas-v-sukhume-1038866789.html
Путешествие во времени: выставка к юбилею Абхазского радио открылась в Сухуме
Путешествие во времени: выставка к юбилею Абхазского радио открылась в Сухуме
Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, продлится до 30 апреля. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T16:10+0300
2022-04-28T16:10+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, открылась в Центральном выставочном зале Сухума в четверг, 28 апреля.На ней представлено более 50 фотографий и документов об истории первого радио.Один из самых важных документов, как отметил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, – постановление Нестора Лакоба от 1933 года о создании Абхазского радио.По его словам, с создания этого вида СМИ началась новая веха в истории абхазской журналистики.Как призналась редактор русской редакции Этери Кация, для нее выставка – путешествие во времени."Каждая фотография передает ту атмосферу, которая царила у нас на радио. У нас всегда теплая атмосфера была, дружелюбные к друг другу отношения были. Кажется, все это отражено в сегодняшней выставке. И еще очень меня трогают фотографии с изображением наших коллег, которых сегодня нет в живых, многие из них очень молодыми ушли из жизни", – отметила Кация.Радио Абхазии впервые вышло в эфир 90 лет назад, 30 апреля 1932 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/perezhit-stalina-i-beriya-kak-abkhazskoe-radio-formirovalo-natsionalnoe-mirovozzrenie-1037567920.html
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сухум, выставки, абхазское радио, новости

Путешествие во времени: выставка к юбилею Абхазского радио открылась в Сухуме

16:10 28.04.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, продлится до 30 апреля.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка, приуроченная к юбилею Абхазского радио, открылась в Центральном выставочном зале Сухума в четверг, 28 апреля.
На ней представлено более 50 фотографий и документов об истории первого радио.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба
Один из самых важных документов, как отметил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, – постановление Нестора Лакоба от 1933 года о создании Абхазского радио.
По его словам, с создания этого вида СМИ началась новая веха в истории абхазской журналистики.

"Для многих наших журналистов Абхазское радио стало трамплином в карьере, они получили первый профессиональный опыт на Абхазском радио", – сказал он.

© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка к 90-летию Абхазского радио
Выставка к 90-летию Абхазского радио - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
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Выставка к 90-летию Абхазского радио
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Выставка к 90-летию Абхазского радио
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Выставка к 90-летию Абхазского радио
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка к 90-летию Абхазского радио
Как призналась редактор русской редакции Этери Кация, для нее выставка – путешествие во времени.
"Каждая фотография передает ту атмосферу, которая царила у нас на радио. У нас всегда теплая атмосфера была, дружелюбные к друг другу отношения были. Кажется, все это отражено в сегодняшней выставке. И еще очень меня трогают фотографии с изображением наших коллег, которых сегодня нет в живых, многие из них очень молодыми ушли из жизни", – отметила Кация.
Радио Абхазии впервые вышло в эфир 90 лет назад, 30 апреля 1932 года.
Работники абхазского радио - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2022
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