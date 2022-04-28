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Россия назвала военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону
Россия назвала военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины город Херсон был взят под контроль российских военных в начале марта, а уже в середине российская армия... 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T11:21+0300
2022-04-28T11:21+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Минобороны России назвало военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону, соответствующее заявление сделал во время утреннего брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.Накануне около 23:00 украинскими вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части города Херсон. Российские средства ПВО отразили ракетную атаку.Он подчеркнул, что ракетные удары носили неизбирательный характер и были нацелены на жилые кварталы, где расположены детсады, школы и многие социальные учреждения.Представитель Минобороны уточнил, что в воздухе над Херсоном за минувшую ночь были сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности и две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Фрагменты одной из них упали в парке.
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Россия назвала военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону
11:21 28.04.2022 (обновлено: 11:32 28.04.2022)
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины город Херсон был взят под контроль российских военных в начале марта, а уже в середине российская армия контролировала всю область.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik.
Минобороны России назвало военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону, соответствующее заявление
сделал во время утреннего брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Накануне около 23:00 украинскими вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части города Херсон. Российские средства ПВО отразили ракетную атаку.
"Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", – заявил Конашенков.
Он подчеркнул, что ракетные удары носили неизбирательный характер и были нацелены на жилые кварталы, где расположены детсады, школы и многие социальные учреждения.
Представитель Минобороны уточнил, что в воздухе над Херсоном за минувшую ночь были сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности и две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Фрагменты одной из них упали в парке.