https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/rossiya-nazvala-voennym-prestupleniem-raketnye-udary-vsu-po-khersonu-1038860748.html

Россия назвала военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону

Россия назвала военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины город Херсон был взят под контроль российских военных в начале марта, а уже в середине российская армия... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T11:21+0300

2022-04-28T11:21+0300

2022-04-28T11:32+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Минобороны России назвало военным преступлением ракетные удары ВСУ по Херсону, соответствующее заявление сделал во время утреннего брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.Накануне около 23:00 украинскими вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части города Херсон. Российские средства ПВО отразили ракетную атаку.Он подчеркнул, что ракетные удары носили неизбирательный характер и были нацелены на жилые кварталы, где расположены детсады, школы и многие социальные учреждения.Представитель Минобороны уточнил, что в воздухе над Херсоном за минувшую ночь были сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности и две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Фрагменты одной из них упали в парке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/khersonskaya-oblast-ukrainy-s-1-maya-pereydet-v-rublevuyu-zonu-1038857044.html

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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф, херсон