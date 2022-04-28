https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/ssha-i-britaniya-zapretili-provedenie-bessmertnogo-polka-na-svoey-territorii-1038868979.html

США и Британия запретили проведение "Бессмертного полка" на своей территории

США и Британия запретили проведение "Бессмертного полка" на своей территории

Акция "Бессмертный полк" проводится ежегодно уже более 10 лет, в Абхазии шествие впервые прошло в 2016 году. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T17:25+0300

2022-04-28T17:25+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка", заявил один из организаторов акции, генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Об этом сообщает РИА Новости.Торжественная церемония в память встречи советских и американских солдат на Эльбе ежегодно проходила на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона у мемориала "Дух Эльбы", но в этом году власти США отменили мероприятие, сообщал ранее посол России в США Анатолий Антонов."Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые шествие прошло 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а уже на следующий год акция стала всероссийской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038652257.html

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