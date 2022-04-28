https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/sukhum-i-damask-soglasovali-proekt-memoranduma-o-vzaimoponimanii-v-politike-1038862513.html

Сухум и Дамаск согласовали проект Меморандума о взаимопонимании в политике

Сухум и Дамаск согласовали проект Меморандума о взаимопонимании в политике

Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, официальные абхазские делегации во главе с президентами посещали САР дважды: в 2018 и в 2021 годах. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T12:12+0300

2022-04-28T12:12+0300

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики. "Считать согласованным проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики", - говорится в распоряжении правительства.Проект Меморандума представил замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба. Документ будет способствовать укреплению взаимоотношений с Сирией, в частности, внешнеполитических ведомств двух стран, отметил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/v-sukhume-obsudili-uchrezhdenie-konsulskogo-otdela-pri-posolstve-abkhazii-v-sirii-1037170135.html

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