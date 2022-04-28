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https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/sukhum-i-damask-soglasovali-proekt-memoranduma-o-vzaimoponimanii-v-politike-1038862513.html
Сухум и Дамаск согласовали проект Меморандума о взаимопонимании в политике
Сухум и Дамаск согласовали проект Меморандума о взаимопонимании в политике
Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, официальные абхазские делегации во главе с президентами посещали САР дважды: в 2018 и в 2021 годах. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T12:12+0300
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СУХУМ, 28 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики. "Считать согласованным проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики", - говорится в распоряжении правительства.Проект Меморандума представил замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба. Документ будет способствовать укреплению взаимоотношений с Сирией, в частности, внешнеполитических ведомств двух стран, отметил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/v-sukhume-obsudili-uchrezhdenie-konsulskogo-otdela-pri-posolstve-abkhazii-v-sirii-1037170135.html
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Сухум и Дамаск согласовали проект Меморандума о взаимопонимании в политике

12:12 28.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, официальные абхазские делегации во главе с президентами посещали САР дважды: в 2018 и в 2021 годах.
СУХУМ, 28 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики.
"Считать согласованным проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики", - говорится в распоряжении правительства.
Проект Меморандума представил замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба. Документ будет способствовать укреплению взаимоотношений с Сирией, в частности, внешнеполитических ведомств двух стран, отметил он.
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