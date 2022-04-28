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Сухум стал самым недорогим направлением для майского отдыха у россиян
Сухум стал самым недорогим направлением для майского отдыха у россиян
Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и на каких курортах можно дешевле всего отдохнуть в мае. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
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отдых в абхазии
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Самым бюджетным направлением для отдыха в мае стала столица Абхазии, сообщает Сервис бронирования жилья Tvil.ru. Туристы бронируют жилье в Сухуме в среднем за 573 рубля в сутки и планируют провести здесь около 16 дней, отмечает турсервис.Ранее абхазский курорт Гагра вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники.Самый дорогой съем жилья в бюджетном сегменте обойдется туристам до 2,5 тысячи рублей в сутки. Полный список недорогих направлений отдыха на майские праздники выглядит так:*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
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отдых в абхазии, новости, туризм, майские праздники

Сухум стал самым недорогим направлением для майского отдыха у россиян

10:10 28.04.2022 (обновлено: 11:27 28.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на Сухумскую набережную
Вид на Сухумскую набережную - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и на каких курортах можно дешевле всего отдохнуть в мае.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Самым бюджетным направлением для отдыха в мае стала столица Абхазии, сообщает Сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Туристы бронируют жилье в Сухуме в среднем за 573 рубля в сутки и планируют провести здесь около 16 дней, отмечает турсервис.
Ранее абхазский курорт Гагра вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники.
Самый дорогой съем жилья в бюджетном сегменте обойдется туристам до 2,5 тысячи рублей в сутки.

Полный список недорогих направлений отдыха на майские праздники выглядит так:
1.
Сухум — 573 ₽ 16 ночей, *
2.
Ейск — 1160 ₽ / 9,5 ночи,
3.
Николаевка — 1189 ₽ / 9,5 ночи,
4.
Казань —1218 ₽ / 4 ночи,
5.
Таганрог — 1415 ₽ / 10 ночей,
6.
Санкт-Петербург — 2473 ₽ / 5 ночей,
7.
Владивосток — 1900 ₽ / 2 ночи,
8.
Москва — 1908 ₽ / 3 ночи,
9.
Волгоград — 2187 ₽ / 1,5 ночи,
10.
Нижний Новгород — 2190 ₽ / 3 ночи.
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
В Абхазии
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