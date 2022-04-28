https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/sukhum-stal-samym-nedorogim-napravleniem-dlya-mayskogo-otdykha-u-rossiyan-1038858837.html

Сухум стал самым недорогим направлением для майского отдыха у россиян

Сухум стал самым недорогим направлением для майского отдыха у россиян

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и на каких курортах можно дешевле всего отдохнуть в мае. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Самым бюджетным направлением для отдыха в мае стала столица Абхазии, сообщает Сервис бронирования жилья Tvil.ru. Туристы бронируют жилье в Сухуме в среднем за 573 рубля в сутки и планируют провести здесь около 16 дней, отмечает турсервис.Ранее абхазский курорт Гагра вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники.Самый дорогой съем жилья в бюджетном сегменте обойдется туристам до 2,5 тысячи рублей в сутки. Полный список недорогих направлений отдыха на майские праздники выглядит так:*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, новости, туризм, майские праздники