https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/utverzhdena-programma-sotrudnichestva-abkhazii-s-krasnodarskim-kraem-1038861996.html

Утверждена программа сотрудничества Абхазии с Краснодарским краем

Утверждена программа сотрудничества Абхазии с Краснодарским краем

Абхазия официально сотрудничает с Краснодарским краем по ряду направлений с 2009 года. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T11:52+0300

2022-04-28T11:52+0300

2022-04-28T11:58+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии принял Программу мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между правительством Абхазии и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 28 июля 2009 года. В рамках сотрудничества в Абхазии может открыться культурно-деловой центр Краснодарского края, такая возможность обсуждалась на встрече министра сельского хозяйства Беслана Джопуа с губернатором Кубани.Предложение об открытии центра внесено в МИД республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/krasnodarskiy-kray-priznali-luchshey-territoriey-selskogo-turizma-1037838070.html

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