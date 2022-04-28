https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/vecher-pamyati-sultana-sosnalieva-sostoyalsya-v-sukhume-1038872207.html

Вечер памяти Султана Сосналиева состоялся в Сухуме

Вечер памяти Султана Сосналиева состоялся в Сухуме

23 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственного и военного деятеля, бывшего вице-премьера... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T20:35+0300

2022-04-28T20:35+0300

2022-04-28T20:46+0300

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султан сосналиев

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

сухум

музей боевой славы

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошел юбилейный вечер, посвященный памяти Героя Абхазии, первого генерала абхазской армии Султана Сосналиева, со дня рождения которого прошло 80 лет.Сначала участники мероприятия возложили цветы к постаменту с бюстом Сосналиева, который установлен в Парке Славы.Затем все направились в здание Музея боевой славы, где организовали фотовыставку. Открывая памятный вечер в зале музея, ведущий Алхас Манаргия отметил, что имя Султана Сосналиева неразрывно связано с победой в Отечественной войне народа Абхазии."Один из первых добровольцев, весь свой опыт, знания военного дела он использовал для достижения общей цели – освобождения Абхазии от агрессора. Его имя – это часть нашей истории. Эту историю никогда невозможно будет переписать", - заметил он.После вступительной речи ведущий предоставил слово заместителю министра обороны Беслану Цвижба, который отметил, что для жителей многонациональной Абхазии 23 апреля - значимая дата, так как в этот день родился Султан Сосналиев - человек, внесший большой вклад в Победу республики над грузинскими захватчиками.Будучи кадровым офицером на него была возложена важнейшая миссия по обороне Абхазии над превосходящими силами противника, подчеркнул он."Вся его жизнь является примером беззаветного служения Родине", - сказал Цвижба.Вера в Победу, которая у Султана Сосналиева была всегда, вдохновляла абхазских бойцов, добавил замминистра обороны.Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба подчеркнул, что Султан Сосналиев - великий сын абхазского народа."Как говорил Султан, если не было бы кому помогать, то никто бы не приехал. Многие понимали, что случится война, например, когда была первая попытка грузинских войск дойти до Псоу, попытка была пресечена силами абхазского ополчения", - рассказал Шамба.После этого в Абхазию приехал Сосналиев и, будучи военным, и понимая происходившие процессы, он предсказал, что республику ждет война, это знали и внутри Абхазии, продолжил историк. Большая заслуга принадлежит Султану Сосналиеву в создании абхазской армии, его имя навсегда останется в памяти абхазского народа, подчеркнул секретарь Совбеза.В продолжение памятного вечера Георгий Квеквескири исполнил песню военных лет "Над грозным городом".Выступления продолжил генерал-майор в отставке Вахтанг Цугба. Он сказал, что Султан Сосналиев приехал Абхазию в самое сложное время, и его организаторские умения стали основой для эффективного сопротивления грузинским войскам, которые многократно превосходили численностью и амуницией. Создание армии из сил ополчения стали основой для Победы, сказал Цугба.На мероприятии присутствовала супруга Султана Сосналиева, Любовь Сосналиева."Когда человек уходит из жизни, думаешь какой он несчастный, что он ушел из жизни. Я тоже так говорила, но прошло какое-то время и я поняла, что можно прожить и сто лет и 66 как он, жизнь можно прожить по-разному. Я размышляла, видимо то, что он должен был сделать, он сделал", - сказала она.14 августа 1992 года не сказав ни слова супруге генерал Сосналиев уехал в Абхазию."Я ему говорила, как ты мог взвалить на себя судьбу целого народа. Но видимо интуиция его не обманула", - отметила Любовь Сосналиева.В памятном вечере приняли участие представители абхазской эстрады Анатолий Алтейба, Людмила Гумба, Авто Конджария", Мана,Тимур Тания. Зрителям также показали видео из архива журналиста Екатерины Бебия посвященное Султану Сосналиеву.15 августа 1992 года, на помощь абхазскому народу прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 человек удостоены высокого звания "Герой Абхазии". Более 250 человек награждены Орденом Леона, более 600 - медалью "За отвагу". В Абхазии погибло более 30 добровольцев. 15 августа в Абхазии ежегодно отмечается День добровольца.Мероприятие было организовано Музеем Боевой славы совместно с Министерством культуры республики.Султан Сосналиев родился 23 апреля 1942 года в городе Нальчике Кабардино-Балкарской республики. После окончания средней школы в селе Виноградное Моздокского района поступил в училище механизации сельского хозяйства. Работал в колхозе до поступления в Сызранское военно-авиационное училище летчиков в 1961-1964 годы.Прошел путь от старшего летчика-оператора до командира 524 истребительного авиационного полка 23 дивизии 10 Отдельной армии ПВО. В 1978 году закончил Военную командную академию противовоздушной обороны имени М. Жукова.Военный летчик первого класса. За мужество и отвагу, проявленные при защите воздушных рубежей СССР был награжден орденом Боевого Красного Знамени (1978г), и 10 медалями СССР.За особые заслуги в освоении авиационной техники, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров и многолетнюю безаварийную летную работу в авиации Вооруженных Сил СССР присвоено почетное звание Заслуженный военный летчик СССР.16 августа 1992 года возглавил штаб абхазского народного ополчения. С созданием Министерства обороны Абхазии стал начальником Генштаба, был первым заместителем министра обороны, исполняющим обязанности министра обороны, министром обороны.1 июля 1996 года уволился из вооруженных сил Абхазии, введен в резерв Главнокомандующего вооруженных сил Абхазии. В 2005 и 2006 годах был вице-премьером, министром обороны Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/pobednyy-marsh-generala-sosnalieva-1038790297.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170930/bronzovye-byusty-generalam-sosnalievu-i-dbar-otkryli-v-suxume-1021994666.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Bzhaniya-my-preklonyaemsya-pered-pamyatyu-dobrovoltsev-1033040028.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20150814/1015460189.html

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новости, султан сосналиев, отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум, музей боевой славы