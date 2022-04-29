https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/aeroflot-c-6-maya-vozobnovit-regulyarnye-reysy-v-turtsiyu-1038895587.html

"Аэрофлот" c 6 мая возобновит регулярные рейсы в Турцию

"Аэрофлот" c 6 мая возобновит регулярные рейсы в Турцию

Рейсы будут выполнять из международного аэропорта "Шереметьево". 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T18:46+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из Москвы (аэропорт "Шереметьево"). Продажа билетов на рейсы открыта.А уже с 13 мая авиакомпания возобновит прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodlili-do-7-maya-1038795678.html

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россия, турция, аэрофлот, новости, авиасообщения, перелеты