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"Аэрофлот" c 6 мая возобновит регулярные рейсы в Турцию
"Аэрофлот" c 6 мая возобновит регулярные рейсы в Турцию
Рейсы будут выполнять из международного аэропорта "Шереметьево". 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T18:46+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из Москвы (аэропорт "Шереметьево"). Продажа билетов на рейсы открыта.А уже с 13 мая авиакомпания возобновит прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodlili-do-7-maya-1038795678.html
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"Аэрофлот" c 6 мая возобновит регулярные рейсы в Турцию
18:46 29.04.2022 (обновлено: 19:03 29.04.2022)
Рейсы будут выполнять из международного аэропорта "Шереметьево".
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул", - говорится в сообщении.
Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из Москвы (аэропорт "Шереметьево"). Продажа билетов на рейсы открыта.
А уже с 13 мая авиакомпания возобновит прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.