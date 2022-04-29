https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-s-17-do-14-godovykh-1038894560.html

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых

Согласно прогнозу Центробанка, показатель годовой инфляции будет находиться в диапазоне 18-23% в 2022 году, а в следующем снизится до 5-7% и вернется к целевой... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T17:28+0300

2022-04-29T17:28+0300

2022-04-29T17:28+0300

россия

центральный банк рф

ключевая ставка

новости

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Банк России неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 14% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Вместе с тем Центробанк отмечает, что внешние условия для российской экономики все еще сложные и значительно ограничивают экономическую деятельность.В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ России Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/defolt-v-rossii-cherez-nedelyu-chto-zhdet-stranu-i-kakie-mogut-byt-posledstviya-1038873778.html

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россия, центральный банк рф, ключевая ставка, новости