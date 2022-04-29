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Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
Согласно прогнозу Центробанка, показатель годовой инфляции будет находиться в диапазоне 18-23% в 2022 году, а в следующем снизится до 5-7% и вернется к целевой... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T17:28+0300
2022-04-29T17:28+0300
2022-04-29T17:28+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Банк России неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 14% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Вместе с тем Центробанк отмечает, что внешние условия для российской экономики все еще сложные и значительно ограничивают экономическую деятельность.В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ России Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/defolt-v-rossii-cherez-nedelyu-chto-zhdet-stranu-i-kakie-mogut-byt-posledstviya-1038873778.html
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россия, центральный банк рф, ключевая ставка, новости
Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
Согласно прогнозу Центробанка, показатель годовой инфляции будет находиться в диапазоне 18-23% в 2022 году, а в следующем снизится до 5-7% и вернется к целевой отметке в 4% в 2024-м.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Банк России неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 14% годовых, следует из пресс-релиза
регулятора.
"Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", говорится в сообщении.
Вместе с тем Центробанк отмечает, что внешние условия для российской экономики все еще сложные и значительно ограничивают экономическую деятельность.
В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.
Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ России Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал.