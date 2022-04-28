https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/defolt-v-rossii-cherez-nedelyu-chto-zhdet-stranu-i-kakie-mogut-byt-posledstviya-1038873778.html

Дефолт в России через неделю: что ждет страну и какие могут быть последствия

Дефолт в России через неделю: что ждет страну и какие могут быть последствия

С начала спецоперации на Украине и ужесточения антироссийских санкций Западом, различные фондовые корпорации, финансовые организации, аналитические и... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T21:21+0300

2022-04-28T21:21+0300

2022-04-28T21:21+0300

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В том, насколько высока вероятность наступления дефолта, будет ли он похож на кризис 1998 года и как он может повлиять на жизни простых граждан – читайте в экспертном разборе Sputnik.Вадим Павлов, SputnikПростыми словами о том, что происходитНа фоне проводимой Россией спецоперации на территории Украины и последовавшей за ней волне международных санкций российские суверенные кредитные рейтинги от тройки международных рейтинговых агентств (Standard&Poor's, Moody's и Fitch Ratings) упали с инвестиционного уровня до преддефолтного.Таких рейтингов у России не было с 1998 года, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая."Снижение рейтингов отражает сомнения агентств в том, что после замораживания странами G7 резервных активов ЦБ в наиболее ликвидных валютах (доллар, евро, британский фунт), отключения нескольких крупных российских банков от международных платежей и системы SWIFT, а также отказа США и Великобритании покупать российские энергоресурсы у государства останутся ресурсы и желание обслуживать и погашать свой долг", - говорит эксперт.Следует понимать, что у России есть определенные обязательства по обслуживанию своего внешнего долга – страна обязана выплачивать международным инвесторам проценты по своим облигациям в иностранной валюте.Несмотря на введенные против России санкции и заморозку Западом активов ЦБ РФ, в марте Москва регулярно и своевременно осуществляла выплаты.Деньги списывались с замороженных счетов российского Центробанка в США. Платежи проходили после того, как американские власти выдавали индивидуальные разрешения банку-корреспонденту Минфина в Штатах (J.P. Morgan) и его платежному агенту (Citibank или Bankof NewYork Mellon).Таким образом, с момента заморозки резервов российского Центробанка держателям еврооблигаций были выплачены проценты по пяти выпускам облигаций. Специальная лицензия Минфина США разрешает инвесторам получать платежи по суверенным еврооблигациям России вплоть до 25 мая 2022 года.В начале апреля РФ должна была осуществить очередной платеж по выпуску еврооблигаций "Россия-2022", который номинирован в долларах. Однако в этот день США запретили России производить оплаты средствами из замороженных резервов.Как итог: иностранный банк-корреспондент отказался исполнять платежные поручения и Россия, не смотря на то, что имеет средства для осуществления выплат, произвести их не смогла.Цель такого решения США, как пояснила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки, заключается в том, чтобы заставить РФ сделать выбор. Выбирать Штаты предлагают из трех непривлекательных вариантов: осуществить выплаты за счет тех долларовых резервов, которые находятся внутри России и которые Запад заморозить не смог;осуществить выплаты за счет новых доходов от экспортной выручки, либо оказаться в состоянии дефолта.Однако Россия выбрала другой вариант. Российский Минфин перечислил средства в Национальный расчетный депозитарий в рублях по курсу ЦБ РФ на 4 апреля.Тем самым Россия продемонстрировала миру, что у страны финансовые ресурсы есть, равно как готовность расплачиваться по своим обязательствам в полном объеме.Как пояснила Sputnik Ольга Беленькая, инвесторы из недружественных России стран могут получить выплаты на счета типа "С". Вывести деньги с таких счетов можно только на нескольких основаниях, в том числе для уплаты налогов и комиссий внутри России. А перевести рубли в другую валюту можно только с разрешения специальной подкомиссии Минфина.То есть, пока России ограничен доступ к валютным счетам, иностранные инвесторы из недружественных стран ограничены в возможности конвертации рублей в другую валюту.Запад такой исход не устроил и было объявлено, что выплата по долларовым облигациям в рублях будет означать дефолт по истечении 30 дней – уже 4 мая России могут объявить дефолт.Резюмируя, ситуация сложилась такая: у России есть деньги, платежеспособность находится на высоком уровне, но дефолт более чем реален и, скорее всего, 4 мая США его объявят. Только связан этот дефолт будет не с отсутствием средств для своевременных выплат по обязательствам, а с технической невозможностью эту выплату произвести из-за санкций, введенных странами Запада.Каким будет дефолт (если будет)?Дефолт – каким люди зачастую себе его представляют - в России невозможен. Следует понимать, что весь долг России по внешним обязательствам на начало 2022 года составлял $478,2 млрд (внешний госдолг – всего $59,5 млрд), а только золотовалютные резервы (ЗВР) РФ составляют $643,2млрд.То есть, за вычетом всех долгов у России остается порядка $165 млрд чистых резервов.К слову, ни у кого, кроме России, среди первой пятерки стран мира по объему ЗВР нет чистых резервов – у всех долг значительно превышает объемы ЗВР."Предполагаемый агентствами дефолт сейчас принципиально отличался бы от дефолта 1998 года, причины для него сегодня находятся не в экономической сфере - говорит Ольга Беленькая. – Тогда, в 1998 году, в бюджете не было средств для погашения и обслуживания долга, резервы ЦБ были истощены. Сейчас есть все экономические и финансовые условия для того, чтобы Россия обслуживала свой долг без каких-либо проблем. Однако вследствие санкций Минфин лишен возможности привлекать новые внешние заимствования для рефинансирования существующих, а значительная часть резервов ЦБ оказалась заблокирована, санкции отключают некоторые крупнейшие российские банки от международных расчетов"."Дефолт 1998 года будет отличаться от возможного грядущего дефолта, - соглашается доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. - В 1998 году страна была не в состоянии отвечать по своим обязательствам, это действительно был дефолт. Сейчас средства для того, чтобы отвечать по обязательствам, у России имеются, но из-за санкций они недоступны".Было бы странно, если бы Россия с учетом всех принятых Западом решений согласилась бы выплачивать свои долги на их условиях, считает Алексей Зубец."Это совершенно очевидная и правильная мера – производить выплаты в рублях по валютному курсу, - говорит он. - Дефолт, уверен, будет объявлен. Но это будет не дефолт из-за неплатежеспособности, а дефолт из-за введенных ограничений. Так называемый технический дефолт, я бы даже сказал рукотворный. И этот технический дефолт никак не повлияет на экономику страны и курс рубля, никак не отразится на компаниях и на обычных гражданах".По словам эксперта, в условиях экономической блокады, в которой сегодня живет Россия, последствия от этого дефолта для всех вышеперечисленных сфер может сыграть положительную роль."Потому что если бы мы сейчас начали выплачивать внешний долг на условиях Запада, то валюты в стране стало бы меньше, - говорит Алексей Зубец. - И меньше бы денег стало для покупки товаров широкого потребления, которые необходимы населению страны. В общем, никакого негативного влияния уж точно не будет"."Последствиями потенциального дефолта РФ может стать длительное и устойчивое сомнение инвесторов в будущем в надежности РФ как суверенного заемщика, - отмечает Ольга Беленькая. – Однако сейчас это мало на что повлияет – из-за санкций РФ и так не может привлекать финансирование на важнейших внешних рынках".Снижение кредитных рейтингов России, считает Алексей Зубец, это чисто символическая история, не имеющая никакого смысла и значения."Пока в Россию не заходят иностранные инвесторы, пока в Россию не идут их деньги – все эти рейтинги ни о чем, никакого экономического значения для России это не имеет", - заключает эксперт.

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аналитика, экономика, россия, сша, санкции, бизнес