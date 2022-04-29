https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gagra-stala-odnim-iz-samykh-romantichnykh-mest-dlya-puteshestviy-v-mae-1038878036.html

Гагра стала одним из самых романтичных мест для путешествий в мае

Гагра стала одним из самых романтичных мест для путешествий в мае

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил популярные у туристов города для романтического отдыха в мае. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Гагра вошла в десятку самых романтичных курортов, на которые можно отправиться вдвоем в мае, сообщает Tvil.ru. По статистике турсервиса, пары бронируют жилье для отдыха в мае от одной до девяти ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки. При этом чаще всего бронируют номера в отелях (75%) и квартиры (21%). В среднем отдых в мае вдвоем обойдется в чуть более 12,5 тысячи рублей. А так выглядит полный список десяти популярных направлений для романтичного отдыха в мае:*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-1038508109.html

гагра

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отдых в абхазии, гагра, майские праздники, новости, курорты, туризм, романтика