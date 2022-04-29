Гагра стала одним из самых романтичных мест для путешествий в мае
10:30 29.04.2022 (обновлено: 10:38 29.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКурортный сезон. Отдыхающие на пляжах Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил популярные у туристов города для романтического отдыха в мае.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Гагра вошла в десятку самых романтичных курортов, на которые можно отправиться вдвоем в мае, сообщает Tvil.ru.
По статистике турсервиса, пары бронируют жилье для отдыха в мае от одной до девяти ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки. При этом чаще всего бронируют номера в отелях (75%) и квартиры (21%).
По статистике турсервиса, пары бронируют жилье для отдыха в мае от одной до девяти ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки. При этом чаще всего бронируют номера в отелях (75%) и квартиры (21%).
В среднем отдых в мае вдвоем обойдется в чуть более 12,5 тысячи рублей.
А так выглядит полный список десяти популярных направлений для романтичного отдыха в мае:
А так выглядит полный список десяти популярных направлений для романтичного отдыха в мае:
Севастополь — 2972 ₽ / 4 ночи *
Сочи — 1605 ₽ / 9 ночей
Санкт-Петербург — 2685 ₽ / 4 ночи
Кисловодск — 1611 ₽ / 6 ночей
Казань — 2444 ₽ / 3 ночи
Тула — 2178 ₽ / 1 ночь
Нижний Новгород — 2177 ₽ / 3 ночи
Гагра — 2312 ₽ / 6 ночей
Чемал — 4667 ₽ / 3 ночи
Москва — 2330 ₽ / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
6 апреля, 11:23