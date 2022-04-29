https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gosti-ponevole-gde-nashli-priyut-pogoreltsy-iz-avariynogo-doma-v-gagre-1038896993.html

Гости поневоле: где нашли приют погорельцы из аварийного дома в Гагре

Гости поневоле: где нашли приют погорельцы из аварийного дома в Гагре

Из-за пожара в ветхом многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре без крыши над головой осталось более 20 человек, среди них есть дети и пенсионеры. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T22:36+0300

2022-04-29T22:36+0300

2022-04-29T22:36+0300

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Огонь вспыхнул в деревянном доме в Гагре днем во вторник 26 апреля. Пламя быстро распространилось по всему зданию, и его жителям пришлось экстренно покидать свои квартиры.В доме проживало восемь семей – более 20 человек, в том числе, дети и пожилые люди. Почти все их имущество сгорело. Многие даже не успели вынести из квартир документы.За счет администрации Гагрского района пять семей временно разместили в одном из местных отелей, еще одна семья поселилась в республиканском реабилитационном центре. Для них организовано трехразовое питание в одной из близлежащих столовых. Остальных жителей сгоревшего дома приютили их родственники.Неравнодушные люди тоже не остались в стороне. Они приносят пострадавшим от пожара одежду и другие нужные вещи.Условиями проживания постояльцы отеля и реабилитационного центра довольны, но их тревожит неопределенность. Местные власти пообещали, что не бросят их в беде и постараются помочь, но сдержать слезы от осознания случившегося людям удается с трудом.

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