https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gosti-ponevole-gde-nashli-priyut-pogoreltsy-iz-avariynogo-doma-v-gagre-1038896993.html
Гости поневоле: где нашли приют погорельцы из аварийного дома в Гагре
Гости поневоле: где нашли приют погорельцы из аварийного дома в Гагре
Из-за пожара в ветхом многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре без крыши над головой осталось более 20 человек, среди них есть дети и пенсионеры. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T22:36+0300
2022-04-29T22:36+0300
2022-04-29T22:36+0300
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Огонь вспыхнул в деревянном доме в Гагре днем во вторник 26 апреля. Пламя быстро распространилось по всему зданию, и его жителям пришлось экстренно покидать свои квартиры.В доме проживало восемь семей – более 20 человек, в том числе, дети и пожилые люди. Почти все их имущество сгорело. Многие даже не успели вынести из квартир документы.За счет администрации Гагрского района пять семей временно разместили в одном из местных отелей, еще одна семья поселилась в республиканском реабилитационном центре. Для них организовано трехразовое питание в одной из близлежащих столовых. Остальных жителей сгоревшего дома приютили их родственники.Неравнодушные люди тоже не остались в стороне. Они приносят пострадавшим от пожара одежду и другие нужные вещи.Условиями проживания постояльцы отеля и реабилитационного центра довольны, но их тревожит неопределенность. Местные власти пообещали, что не бросят их в беде и постараются помочь, но сдержать слезы от осознания случившегося людям удается с трудом.
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видео, мультимедиа, гагра, пожар, огонь, видео
Гости поневоле: где нашли приют погорельцы из аварийного дома в Гагре
Из-за пожара в ветхом многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре без крыши над головой осталось более 20 человек, среди них есть дети и пенсионеры.
Огонь вспыхнул в деревянном доме в Гагре днем во вторник 26 апреля. Пламя быстро распространилось по всему зданию, и его жителям пришлось экстренно покидать свои квартиры.
В доме проживало восемь семей – более 20 человек, в том числе, дети и пожилые люди. Почти все их имущество сгорело. Многие даже не успели вынести из квартир документы.
За счет администрации Гагрского района пять семей временно разместили в одном из местных отелей, еще одна семья поселилась в республиканском реабилитационном центре. Для них организовано трехразовое питание в одной из близлежащих столовых. Остальных жителей сгоревшего дома приютили их родственники.
Неравнодушные люди тоже не остались в стороне. Они приносят пострадавшим от пожара одежду и другие нужные вещи.
Условиями проживания постояльцы отеля и реабилитационного центра довольны, но их тревожит неопределенность. Местные власти пообещали, что не бросят их в беде и постараются помочь, но сдержать слезы от осознания случившегося людям удается с трудом.
Подробнее о судьбе погорельцев можно прочитать здесь>>