https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/vremennoe-pristanische-kak-i-gde-obosnovalis-zhiteli-sgorevshego-doma-v-gagre-1038874753.html

Временное пристанище: как и где обосновались жители сгоревшего дома в Гагре

Временное пристанище: как и где обосновались жители сгоревшего дома в Гагре

Восемь семей остались без крыши над головой в результате пожара в аварийном многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре во вторник, 26 апреля. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T11:45+0300

2022-04-29T11:45+0300

2022-04-29T12:15+0300

в абхазии

гагра

гагрский район

пожар

чп

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О том, где после пожара разместились жители сгоревшего дома, кто и почему отказывается покидать новое пристанище, довольны ли они условиями проживания, как им помогают неравнодушные люди и власти, чего опасаются и хотят погорельцы, читайте в материале Бадри Есиава для Sputnik.На пепелищеДнем во вторник, 26 апреля, неподалеку от неработающего торгового центра "Континент" в Гагре поднялся густой столб черного дыма. Его можно было наблюдать из разных точек города. Загорелся деревянный ветхий многоквартирный дом по улице Демерджипа, около 20 жителей которого эвакуировали спасатели МЧС страны.Тушили пожар до поздней ночи, но задачу осложняло то, что здание 1930-х годов постройки было из дерева, и пламя распространялось слишком быстро. Даже спустя два дня после происшествия обломки дома местами все еще дымятся.Вокруг валяются обугленные балки, куски дранки, детские игрушки, испорченная одежда и бытовая техника. Устоять смогли лишь кирпичные дымоходы, возвышающиеся над пепелищем.Сегодня сложно представить, что еще пару дней назад там проживало восемь семей, в том числе дети и пенсионеры. Так же сложно, как и то, что они провели там все эти годы. В 2018 году здание официально было признано аварийным, и его жители не раз обращались к властям разного уровня с просьбой о помощи, но вопрос этот решило пламя.Корреспонденты Sputnik впервые побывали в том доме в 2019 году и, мягко говоря, были шокированы увиденным. В некоторых квартирах обвалились целые комнаты, балконы и козырьки подъездов, найти полы или потолки без дыр и трещин не удалось, оконные рамы давно прогнили, а поменять их на новые было невозможно, так как проемы просто рассыпались на глазах.Когда поднимался сильный ветер, жильцы покидали свои квартиры – боялись, что здание не выдержит и рухнет на них. Электричество было не везде. Многие, особенно пенсионеры, опасались пользоваться электроэнергией из-за старой проводки, которая могла вспыхнуть в любую минуту. Кстати говоря, именно на проводку "грешат" погорельцы. По их мнению, она могла стать причиной возгорания, но пожарные такую версию пока не подтвердили.Побег от огняОдной из первых в тот злополучный день тревогу подняла Марина Калайджян, которая почувствовала запах гари.Анжела Калайджян жила в этом доме почти 30 лет. В момент пожара она принимала душ и выбежала на улицу в одном банном халате. Успела лишь схватить сумку с некоторыми документами.Помимо мебели, бытовой техники, одежды и других личных вещей, пожар уничтожил денежные сбережения и украшения. Анжела переживает также из-за потери кулона и кольца, подаренных матерью на ее восемнадцатилетние. По ее словам, профильные органы оценили нанесенный пожаром ущерб в 450 тысяч рублей. Ее соседке Злате Симоновой, которой удалось спасти только портфель сына, его галстук и свою сумку, – в 300 тысяч рублей. По словам женщины, в действительности эта сумма больше.У матери Златы, пенсионерки Светланы, на нервной почве скачет давление. Нередко ей вызывают "неотложку". Во время разговора о произошедшем и последствиях она не смогла сдержать слезы. Дочь и соседки попытались ее успокоить словами о том, что все будет хорошо.На новом местеПять семей из сгоревшего дома разместили в одном из местных отелей. Еще одна семья находится в республиканском реабилитационном центре. Расходы на оплату номеров и трехразовое питание в столовой покрывает руководство Гагрского района. Остальные жители нашли временное пристанище у родственников.Условиями проживания в отеле они довольны. Застенчивый восьмилетний сын Златы Рамир вовсе отказался покидать новое место."Он сказал, что здесь останется. Ему нравится, что тут тепло и лучше, чем дома. В этом он прав", – поделилась она.В гостиничных номерах душ и уборная внутри, есть интернет, телевизор и балкон. В коридоре складывают пакеты с одеждой и другими нужными вещами, которые им привезли неравнодушные люди. Многие жители Гагры, знакомые и даже школьники не оставили погорельцев наедине с бедой.Такое внимание и забота, подчеркнули собеседники, придают им сил и надежду на лучшее, но их гложет неопределенность. Погорельцы не знают, как дальше сложится их судьба, но уверены в том, что не хотят разделяться.По ее словам, без поддержки государства они сами не справятся. Средств на оплату съемного жилья у ее семьи нет.Как сообщили Sputnik в администрации Гагрского района, никто не собирается бросать этих людей в беде, и руководство муниципалитета рассматривает разные пути решения этой проблемы.Пенсионерку Татьяну Качалину и ее дочь Юлию поселили в одном из номеров республиканского реабилитационного центра. Жалоб и пожеланий у них нет, но как бы ни было комфортно в гостях, дома лучше, уверены они."Скоро должен приехать мой сын, который живет в России. У него там супруга, двое детей. Надеюсь, он сможет помочь. Сами не справимся", – сказал Качалина.Ничего из горящего здания им вынести не удалось. В профильных организациях пообещали оказать содействие в восстановлении документов. Единственные источники доходов в этой семье – абхазская пенсия Татьяны и зарплата сотрудницы продуктового магазина Юлии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190211/barak-v-gagre-1026572328.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mchs-soobschilo-podrobnosti-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-gagre-1038826611.html

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Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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