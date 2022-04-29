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Первый Международный вокальный конкурс Алисы Гицба состоится в Абхазии

Первый Международный вокальный конкурс Алисы Гицба состоится в Абхазии

Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри – профессионалов и мастеров искусства пения. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T16:52+0300

2022-04-29T16:52+0300

2022-04-29T16:52+0300

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Первый Международный вокальный конкурс оперной певицы, Народной артистки Абхазии и Заслуженной артистки России Алисы Гицба состоится в Абхазии с 6 по 9 октября 2022 года. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила сама исполнительница.Гицба рассказала, что идею проведения вокального конкурса уже поддержало руководство республики, Министерство культуры Абхазии."Сейчас у нас новый министр, с которым мы скоро должны встретиться и обговорить предстоящий план работы по этому проекту. Конечно, у меня есть своя команда в Москве, которая помогает реализовывать все идеи, создает нужный фон и нужное воплощение этих идей", – сказала Алиса Гицба.Изначально планировалось провести конкурс в конце апреля, но из-за пандемии решили отложить проведение на конец октября, проинформировала оперная певица."Конкурс состоит из двух туров, в заключении пройдет гала-концерт с участием лауреатов конкурса и членов жюри с Абхазским государственным камерным оркестром, который будет дополняться приглашенными музыкантами. При исполнении оперных арий нам недостаточно нашего камерного оркестра, его нужно будет дополнять приглашенными оркестрантами", – поделилась деталями организатор мероприятия.Подать заявку для участия в вокальном конкурсе можно на официальном сайте конкурса. Во время конкурсных прослушиваний предусмотрены мастер-классы членов жюри: Яны Иваниловой, Алисы Гицба, Алексея Еник, Максима Крылова, Сергея Чечетко. Мастер-классы будут проводиться в камерном зале Государственной филармонии Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/gitsba-o-pandemii-ukhod-v-virtualnuyu-realnost-dlya-opernogo-pevtsa--eto-konets--1037050212.html

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